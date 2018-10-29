Туркменистан признали «самой рабской» страной в Европе и Центральной Азии
Исследователи определили для каждой страны «индекс рабства», вычислив, сколько людей из 1000 являются жертвами рабства. Для Туркменистана этот показатель составил 11,2. На втором месте находится Беларусь с индексом 10,9, а на третьем — Македония с индексом 8,7. Далее в рейтинге следуют Греция, Албания, Турция, Украина, Хорватия, Черногория и Литва. Россия с индексом 5,5 занимает в рейтинге 11-ю строчку.
Узбекистан с индексом 5,2 находится в рейтинге на 14-м месте, а Таджикистан с индексом 4,5 — на 15-м месте. 21-е место занимает Казахстан с индексом 4,2, а 22-е место — Киргизия с индексом 4,1. Развитые страны Евросоюза замыкают рейтинг. Так, Великобритания находится на 38-м месте с индексом 2,1, а Франция, Бельгия и Германия с одинаковым индексом 2 занимают места с 39-го по 41-е. Замыкает рейтинг Люксембург — с индексом 1,5 герцогство оказалось на 50-м месте.
Исследователи высчитали также «индекс уязвимости», демонстрирующий, какой процент населения страны не защищен от рабства и в любой момент может стать жертвой принудительного труда. Туркменистан занял первое место и по этому показателю: в рабов рискуют превратиться 58,1% граждан страны. На втором месте находится Таджикистан, где стать рабами рискуют стать 55,8% граждан. Третье место занимает Украина (54,4%), а четвертое — Россия (51,6%). Узбекистан находится на седьмом месте — там перед рабством уязвимы 47,5% граждан. На 14 месте с индексом 43,3% находится Казахстан, а на 15-м месте — Киргизия с индексом 42,8%.
Власти Туркменистана и России, по мнению исследователей, слабее всех в регионе реагируют на опасность рабства. В этих двух странах чиновники прилагают меньше всего усилий, чтобы искоренить принудительный труд.
Издание «Гундогар» отмечает, что в реальности ситуация в Туркменистане может оказаться еще хуже, чем представлено в докладе. Туркменистан — очень закрытая страна, работа правозащитников там фактически невозможна. Кроме того, власти публикуют очень мало статистики, а те данные, которые все же обнародуются, часто невозможно проверить.
По официальным данным, численность населения Туркменистана составляет 5,6 миллиона человек. На эту цифру исследователи и опирались при вычислении индекса. Но независимые эксперты полагают, что власти не афишируют наблюдающееся в последние годы сокращение численности населения. В реальности в стране сейчас проживает, скорее всего, 4,6-4,7 миллиона человек. Если использовать эту цифру, то «индекс рабства» составит не 11,2, а 13,2.
Одной из основных форм принудительного труда в Туркменистане (а также в Узбекистане) исследователи признают уборку хлопка. По данным независимых источников, сейчас основной рабочей силой в этой сфере являются сотрудники бюджетных учреждений. Власти настаивают на том, что люди добровольно отправляются на поля, чтобы подзаработать. Активисты в ответ заявляют, что суммы, получаемые сборщиками, слишком незначительны, а за отказ от поездок «на хлопок» бюджетникам грозят различные санкции вплоть до увольнения. Бюджетники регулярно привлекаются и к другим принудительным работам, таким как благоустройство территории или имитация «народных гуляний» на массовых мероприятиях.