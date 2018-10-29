Туркменистан признали «самой рабской» страной в Европе и Центральной Азии

Жителей Дашогузского велаята отправляют на принудительный сбор хлопка. Фото с сайта Habartm.com

Туркменистан занял первое место в рейтинге распространенности рабства среди стран Европы и Центральной Азии. Доклад о рабстве в данных регионах подготовлен международной правозащитной организацией Walk Free Foundation

Исследователи определили для каждой страны «индекс рабства», вычислив, сколько людей из 1000 являются жертвами рабства. Для Туркменистана этот показатель составил 11,2. На втором месте находится Беларусь с индексом 10,9, а на третьем — Македония с индексом 8,7. Далее в рейтинге следуют Греция, Албания, Турция, Украина, Хорватия, Черногория и Литва. Россия с индексом 5,5 занимает в рейтинге 11-ю строчку.

Узбекистан с индексом 5,2 находится в рейтинге на 14-м месте, а Таджикистан с индексом 4,5 — на 15-м месте. 21-е место занимает Казахстан с индексом 4,2, а 22-е место — Киргизия с индексом 4,1. Развитые страны Евросоюза замыкают рейтинг. Так, Великобритания находится на 38-м месте с индексом 2,1, а Франция, Бельгия и Германия с одинаковым индексом 2 занимают места с 39-го по 41-е. Замыкает рейтинг Люксембург — с индексом 1,5 герцогство оказалось на 50-м месте.

Исследователи высчитали также «индекс уязвимости», демонстрирующий, какой процент населения страны не защищен от рабства и в любой момент может стать жертвой принудительного труда. Туркменистан занял первое место и по этому показателю: в рабов рискуют превратиться 58,1% граждан страны. На втором месте находится Таджикистан, где стать рабами рискуют стать 55,8% граждан. Третье место занимает Украина (54,4%), а четвертое — Россия (51,6%). Узбекистан находится на седьмом месте — там перед рабством уязвимы 47,5% граждан. На 14 месте с индексом 43,3% находится Казахстан, а на 15-м месте — Киргизия с индексом 42,8%.

Власти Туркменистана и России, по мнению исследователей, слабее всех в регионе реагируют на опасность рабства. В этих двух странах чиновники прилагают меньше всего усилий, чтобы искоренить принудительный труд.

Издание «Гундогар» отмечает, что в реальности ситуация в Туркменистане может оказаться еще хуже, чем представлено в докладе. Туркменистан — очень закрытая страна, работа правозащитников там фактически невозможна. Кроме того, власти публикуют очень мало статистики, а те данные, которые все же обнародуются, часто невозможно проверить.

По официальным данным, численность населения Туркменистана составляет 5,6 миллиона человек. На эту цифру исследователи и опирались при вычислении индекса. Но независимые эксперты полагают, что власти не афишируют наблюдающееся в последние годы сокращение численности населения. В реальности в стране сейчас проживает, скорее всего, 4,6-4,7 миллиона человек. Если использовать эту цифру, то «индекс рабства» составит не 11,2, а 13,2.

Одной из основных форм принудительного труда в Туркменистане (а также в Узбекистане) исследователи признают уборку хлопка. По данным независимых источников, сейчас основной рабочей силой в этой сфере являются сотрудники бюджетных учреждений. Власти настаивают на том, что люди добровольно отправляются на поля, чтобы подзаработать. Активисты в ответ заявляют, что суммы, получаемые сборщиками, слишком незначительны, а за отказ от поездок «на хлопок» бюджетникам грозят различные санкции вплоть до увольнения. Бюджетники регулярно привлекаются и к другим принудительным работам, таким как благоустройство территории или имитация «народных гуляний» на массовых мероприятиях.