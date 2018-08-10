Главарь напавшей на велотуристов в Таджикистане банды разыскивался за связь с экстремистами

Хусейн Абдусамадов. Фото с сайта МВД Таджикистана

Главарь банды, напавшей 29 июля в Таджикистане на иностранных велотуристов, Хусейн Абдусамадов находился в розыске по подозрению в связи с экстремистами и мог быть задержан по возвращении в Таджикистан, если бы милиция не отказалась от поисков, сообщает радио «Озоди» со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Таджикские спецслужбы располагали информацией о контактах Абдусамадова с экстремистами. В мае он вернулся из России в Таджикистан, и пять сотрудников милиции получили задание его задержать, однако, не обнаружив его дома, прекратили поиски. Теперь специальный штаб по расследованию нападения нашел признаки халатности в действиях милиционеров, у которых, правда, тогда не было информации о готовящемся теракте.

Мать Абдусамадова Гульчехра Шодмонова знала, что он находится в розыске по подозрению в связи с террористами из Сирии. По ее словам, в последние годы он вел себя подозрительно и скрытно, звонил ей то из Объединенных Арабских Эмиратов, то из Казахстана, то из России. «Три месяца назад он позвонил мне и сообщил, что находится в Таджикистане. Не знаю, звонил с таксофона или с мобильного телефона какого-то прохожего. Потом несколько раз мы с ним виделись в городе. Где живет, не сказал», — сообщила Шодмонова.

Она сообщила сыну, что его ищет милиция, и просила доказать свою невиновность, однако он отказался, заявив, что его сразу арестуют. За месяц до теракта в Дангаре Шодмонова обещала милиционерам узнать местонахождение сына, но тот больше не выходил на связь. Брат Хусейна Саид Абдусамадов утверждает, что тот поссорился с ним из-за его «совета вернуться к нормальной жизни».

Хусейн Абдусамадов родился в селе Селга Пянджского района на юге Таджикистане. Его отец умер, когда ему было три года. В начале 90-х семья переехала в Душанбе. По словам матери, Хусейн был одним из лучших учеников президентского лицея. Тогда он носил фамилию Нахудов (Горохов), но стеснялся ее и после окончания школы сменил. В 2002 году Абдусамадов поступил на факультет международных отношений Таджикского университета коммерции, доучился до третьего курса, после чего уехал на заработки в Россию. По данным МВД, он четырежды был в Иране, где прошел идеологическую обработку и диверсионную подготовку.

В записанном 27 июля видеоролике, который после атаки распространило «Исламское государство» (запрещенная террористическая организация «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ) , пятеро мужчин присягают на верность лидеру группировки Абу Бакру аль-Багдади. Хусейн Абдусамадов говорит, что руководители Таджикистана — «вероотступники», которые «продали свою веру» и отдали страну «неверным».

По сообщению МВД Таджикистана, перед атакой Абдусамадов связывался по WhatsApp с Носирхуджой Убайдовым по прозвищу Кори Носир, которого ведомство называет активистом оппозиционной и запрещенной в республики Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). Группировке было поручено убить иностранцев в районах, близких к таджикско-афганской границе, а затем перебраться на другой берег Пянджа.

По информации МВД, Асомиддин Маджидов и Зафарджон Сафаров, участники атаки на велотуристов, имеют кровное родство с Хусейном Абдусамадовым и, вероятно, находились под его влиянием. Маджидов и Саидов с февраля были на заработках в России – один в подмосковной Истре, другой в Новосибирске. За два дня до нападения они вернулись и приехали в город Нурек. Отец Саидова утверждает, что родственники не знали об их возвращении.

Накануне атаки в Нурек прибыли также братья Юсуповы — 26-летний Джафариддин и 21-летний Аслиддин, дети замдиректора нурекской средней школы № 5 Наботбегим Юсуповой. Они росли без отца, их брат 28-летний Бахтиёр Юсупов в России осужден за наркоторговлю. Джафариддин окончил технический колледж Вахдата, отслужил на таджикско-киргизской границе в районе Исфары и женился на местной девушке, которая родила ему двоих детей. Их дядя Амир Солехов рассказал, что Аслиддин последние три месяца работал на Нурекской ГЭС, а Джафарддин говорил, что собирается трудоустроиться на Рогунскую ГЭС.

Аслиддин во время задержания ранил топором полковника милиции Джумахона Назарова и был застрелен. В ходе спецоперации в селе Осмондара Дангаринского района ликвидированы также Джафариддин Юсупов, Асомиддин Маджидов и Зафарджон Сафаров. Все они похоронены на родине без проведения мусульманского обряда. Хусейн Абдусамадов пока единственный подсудимый, но расследование еще не завершено.

29 июля у села Сафобахш Дангаринского района на автотрассе Душанбе — Куляб автомобиль террористов совершил намеренный наезд на группу иностранных велосипедистов, а затем нападавшие стали добивать туристов с помощью ножей и огнестрельного оружия. В результате погибли двое граждан США, гражданин Нидерландов и швейцарец, двое других туристов были ранены. В ПИВТ опровергли выдвинутые МВД обвинения в причастности к теракту, заявив, что ведомство отвлекает внимание от настоящих преступников. В начале августа четыре основные оппозиционные группы Таджикистана призвали Евросоюз, США, Швейцарию и Нидерланды «создать международную следственную группу, чтобы установить истину».