Высокопоставленный взяточник в погонах в Таджикистане отделался штрафом

Джурахон Нусратуллозода. Фото с сайта Ozodi.org

В Душанбе бывший начальник отдела Управления МВД Таджикистана по борьбе с незаконным оборотом наркотиков полковник Джурахон Нусратуллозода приговорен судом за взятку в $20 тыс. к штрафу в 80 тыс. сомони ($8700), сообщает Радио «Озоди»

Решение вынес суд столичного района Фирдавси. Судья Музаффар Абдуллозода объяснил столь гуманный приговор тем, что подсудимый не успел потратить полученную в виде взятки сумму, и деньги были возвращены потерпевшим. Сам полковник, выйдя из СИЗО, отказался от общения со СМИ.

Взятку в 20 тыс. полковник получил от родителей задержанного по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Чиновника задержали с поличным в одном из кабинетов столичного медицинского центра «Истиклол», у него были обнаружены $19,8 тыс. Сразу после ареста его уволили из милиции.

В отношении Нусратуллозода было возбуждено уголовное дело по статьям о получении взятки в крупном размере и о покушении на преступление, предусматривающим длительное тюремное заключение, однако позже дело переквалифицировали на статью 247 («Мошенничество») Уголовного кодекса Таджикистана, по которой его и осудили. За это преступление предусмотрено наказание в виде штрафа от 250-и до 365-и показателей для расчетов или ограничения свободы на срок до 3 лет или лишения свободы на срок до двух лет.

В начале года МВД и антикоррупционное агентство обратились к гражданам Таджикистана с призывом оказать содействие в выявлении коррупционеров в рядах милиции. В июне нижняя палата (Маджлиси намояндагон) парламента поддержала предложенные правительством поправки к Уголовному кодексу, по которым тюремные сроки за взятки нельзя будет заменить на штраф. Новые поправки отменили норму, согласно которой лицам, осужденным за дачу и получение взятки, можно было выйти на свободу, заплатив штраф в размере 200 сомони ($22) за каждый день пребывания в местах лишения свободы.

В Индексе коррупции 2018 в Global Competitiveness Report Таджикистан находится среди 20 наиболее коррумпированных стран мира. В рейтинге Transparency International за 2017 год республика расположилась по этому показателю на 161 месте из 180 стран. По данным антикоррупционного агентства Таджикистана, по уровню коррупции первые места занимают сфера здравоохранения и образования, а также землепользования.

Так, за махинации с землей в республике в октябре завели уголовные дела на девятерых чиновников, трое из них — из Хатлонской области (южный регион Таджикистана), трое — из Гиссара (западный регион), еще трое — из Душанбе. О последнем случае сообщает официальный сайт МВД. Три сотрудника предприятия по регистрации недвижимого имущества (МБТИ) 13 октября получили от жителя Душанбе взятку в 17,5 тыс. сомони ($1860) за подготовку решения об использовании земли. В отношении подозреваемых прокуратурой столичного района Сино возбуждено уголовное дело по статье 319 ч.3 (Взятка), ведется следствие.