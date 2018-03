В ташкентской конференции по Афганистану примут участие делегации из 20 стран

В Ташкент на конференцию высокого уровня по Афганистану прибудут около 300 представителей более 20 стран мира. Об этом сообщают источники «Ферганы» в Узбекистане.

Фото с сайта Tashkent.regency.hyatt.com



Конференция «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие» пройдет в столице Узбекистана 26-27 марта 2018 года. Она соберет министров иностранных дел Китая, России, США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Турции, Индии, Ирана, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Саудовской Аравии и ОАЭ, а также высоких представителей некоторых других стран. Приглашены генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш и спецпредставитель ООН в Афганистане Тадамити Ямамото, а также верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

По сведениям «Ферганы», для освещения конференции МИД Узбекистана готов аккредитовать журналистов крупнейших мировых СМИ – The New York Times, ВВС, Associated Press, CNN, ряда других известных изданий. Для сотрудников местных СМИ организуют семинары, на которых расскажут о ситуации в Афганистане, объяснят важность конференции и подготовят к интервью с участвующими в форуме экспертами.

Представители СМИ будут работать в пресс-центре, оборудованном необходимой для работы журналистов техникой и обеспеченном доступом к высокоскоростному интернету. Устроители конференции обещают помочь им в проведении встреч и интервью с участниками форума, организовывать брифинги и пресс-конференции.

По сообщению узбекского МИДа, на церемонии открытия выступят президенты Узбекистана и Афганистана – Шавкат Мирзиёев и Ашраф Гани. «Ожидается, что участники форума выразят консолидированную позицию на региональном и глобальном уровнях о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и движением «Талибан» без выдвижения каких-либо предварительных условий», – говорится в сообщении МИДа.

Как передают источники «Ферганы», главное заседание в формате «Центральная Азия + Афганистан» пройдет в гостинице «Hyatt Regency Tashkent», по его итогам будет принята Ташкентская декларация.