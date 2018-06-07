Нужна помощь: Братьям Мише и Максиму собираем средства на лечение ДЦП

Михаил и Максим Гуреевы

«Фергана» совместно с Благотворительным фондом (БФ) «Гольфстрим» объявляет новый сбор помощи 6-летним Михаилу и Максиму Гуреевым с диагнозом детский церебральный паралич (ДЦП). С первого дня после рождения мальчики вступили в борьбу — сначала за жизнь, теперь — за возможность передвигаться.

Родились Михаил и Максим совсем крохотными: один с весом 1190 граммов, другой — 1250 граммов. На третьи сутки у обоих мальчиков произошло кровоизлияние в мозг. Больше двух месяцев провели они в больничных стенах, пока не миновала угроза их жизням, и они не окрепли. В три месяца Мише сделали операцию на глаза, в семь — поставили шунт в голову. Оба мальчика отставали в двигательном развитии. В полтора года братьям поставили диагноз ДЦП.

Мама Лена полностью посвятила себя борьбе за здоровье сыновей. Возила детей к специалистам в другие города России, Чехию и Польшу. На лечение мальчиков семья тратила все деньги, брала кредиты, влезала в долги. Муж Лены — обычный инженер, родители — пенсионеры. Живут всей семьей в небольшой двухкомнатной квартире в Москве. Скоро нужно будет приобретать столы для учебы, но ставить их некуда, ведь половину жилплощади занимают тренажеры для развития двигательных функций.

«Я думала, они подрастут, и станет легче, но сейчас им уже по 6 лет, а проще не становится. Мы занимаемся ими всей семьей, но без помощи специалистов прогресс будет не таким быстрым. После посещения центра «Вместе весело шагать» Миша научился подниматься по лестнице, Максим увереннее ходит с поддержкой, оба стали лучше говорить. Миша, активный и не признающий правил мальчик, научился вести себя в обществе», — рассказывает Лена.

Вся семья очень надеется, что Миша научится бегать, а Максим — ходить без трости. Без помощи специалистов мальчикам не обойтись. На оплату годового курса реабилитации для Миши и Максима необходимо 808 тысяч рублей. Давайте поможем семье Гуреевых справиться с их двойной бедой, перечислив посильную сумму на счет БФ «Гольфстрим» одним из следующих способов:

- on-line по банковской карте с сайта фонда

- PayPal - Golfstreamfond@yandex.ru — для перевода в валюте.

- Яндекс кошелек – 41001967430981

Терминалы самообслуживания, расположенные в общедоступных местах, магазинах и торговых центрах, позволяют пополнить счет в системе «Яндекс.Деньги» наличными на любую сумму и с невысокой комиссией. Большинство терминалов работает круглосуточно.

- WebMoney:

R254643446884 – рубли

Z235187948249 – доллары



- RBK - RU455393563

- отправьте SMS сообщение на номер 3443 со словом ГОЛЬФСТРИМ 100 (где 100 – любая сумма, какую захотите пожертвовать), только для жителей России.

- Перечислив помощь на расчетный счет в рублях БФ «Гольфстрим»:

ИНН 5017998033

КПП 771401001

ПАО «Сбербанк»

Расчетный счет в рублях:40703810638000004775

Корр. Счет: 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525225

Получатель: БФ «Гольфстрим»

Назначение: Гуреевым. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается.

- перечислить средства можно с помощью «Сбербанк Онлайн». Для этого нужно войти на сайт или в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» и ввести ИНН БФ «Гольфстрим» 5017998033.

Контакты Благотворительного фонда «Гольфстрим»: Тел. +7-495-995-56-16, +7-903-267-94-11 (он же Viber), +7-962-941-96-62 (Виктория).

Сайт: http://www.golfstreamfond.ru/

Адрес: 129090, Москва, Протопоповский пер., д.25, стр.1

Благодарим за ваши добрые сердца!

«Пройдет сто лет, и не будет иметь никакого значения, сколько у меня было денег, в каком доме я жил, какая у меня была машина… Но мир может стать иным из-за того, что я был важен в жизни одного ребенка» (Ричард Бах).