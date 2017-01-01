1 Январь 2017

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Панорама региона

Настоящее время В 2016 году свидетельство на переселение в Россию получило в полтора раза больше граждан Таджикистана, чем год назад

Tengrinews.kz Ерлан Идрисов получил новую должность

Интерфакс Талибы остались довольны итогами московских консультаций по Афганистану

Газета.Uz О проблемах туризма в Узбекистане поговорили откровенно

АНТ Туркменистан в 2016 году: Дискриминация и тотальный контроль на фоне ухудшения экономики

Азиятерра «Президентская трасса» в Ташкенте заработала в прежнем режиме

Deutsche Welle В Турции сделан еще один шаг к введению президентской формы правления

Настоящее время 2016-й – удачный год для Эмомали Рахмона, а для Таджикистана?

Азаттык Узбекистан при новом руководстве

Анадолу Замир Кабулов: У Москвы нет мирного плана по Афганистану

Eurasianet Китай: Уйгуров заставляют сдавать паспорта полиции «на сохранение»

ВВС Гражданская война в Таджикистане: воспоминания очевидцев

Азия-плюс Иран ведет переговоры о строительстве железной дороги со странами Центральной Азии

Озоди «Нас оклеветали. Мы никогда не были в Сирии и даже не знаем такую страну»

Заноза Данияр Нарымбаев отпущен по условно-досрочному освобождению

Спутник Алишер Усманов предрек хорошее будущее Узбекистану во главе с Мирзиёевым

Exclusive.kz Казахстан-2016: итоги уходящего года

НГ В Узбекистане завершилась эпоха Каримова

РенТВ СМИ: в Афганистане обезглавили женщину за посещение магазина без мужа

CAAN Казахстан в 2016 году: Внешнеполитические достижения


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Фергана как город

Новости Центральной Азии

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан: Главные события года

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан: Главные события года

30.12.2016 17:17 msk Центральная азия Политика Экономика Казахстан Кыргызстан Права человека Таджикистан Туркмения Узбекистан Общество Свобода слова

Информагентство «Фергана» поздравляет вас, дорогие читатели, с наступающим 2017 годом. Спасибо, что вы с нами. Пусть новый год станет для вас счастливым и принесёт много хороших новостей. Прощаясь с 2016-м, вспомним самые значимые события, произошедшие в странах Центральной Азии в эти непростые двенадцать месяцев.

Голоса миграции. «В России человек человеку - бревно»

Голоса миграции. «В России человек человеку - бревно»

30.12.2016 14:00 msk Границы Миграция  Права человека Россия Таджикистан Общество

Кому-то эта история покажется нарочито негативной, слишком грустной, картиной полной безысходности. Не всё же так плохо в России? Не все же такие бесчувственные, как герои этого рассказа? Но, как говорится, из песни слов не выкинешь. Рассказ девушки из Таджикистана, приехавшей на заработки в Москву, - это не вымысел, а реальность, с которой ей пришлось столкнуться.

Казахстан: «Техасский» прорыв шымкентской киноиндустрии

Казахстан: «Техасский» прорыв шымкентской киноиндустрии

28.12.2016 20:55 msk Казахстан Культура и искусство 

Двадцать восьмого декабря во всем мире ежегодно отмечают Международный день кино. Дата эта выбрана в честь первого киносеанса, который прошел в Париже ровно 121 год назад. С тех пор мировой кинематограф проделал большой путь в своем развитии. А вот насколько развита киноиндустрия стран Центральной Азии? Давайте рассмотрим популярную кинопродукцию, выпускаемую в одном из регионом Казахстана — в городе Шымкент (Чимкент) уже давно существует свое кинопроизводство, о котором за пределами Южно-Казахстанской области мало кто знает.

«По поручению и в знак уважения». В Таджикистане русской акушерке подарили новый дом

«По поручению и в знак уважения». В Таджикистане русской акушерке подарили новый дом

28.12.2016 20:54 msk Права человека Россия Таджикистан Общество Интересные люди

Жительница Бободжонгафуровского района Таджикистана 75-летняя Людмила Ивановна Каева вместе с 11-летним внуком Евгением будет встречать Новый год в новом доме, недавно построенном специально для нее по поручению председателя Согдийской области Абдурахмона Кодири. Этого дня уважаемая всеми акушерка с 55-летним стажем ждала больше 30 лет, проживая все эти годы в полуразрушенном после землетрясения доме.

Бекжан Идрисов: «Пусть я стану мойщиком посуды, зато буду свободным человеком»

Бекжан Идрисов: «Пусть я стану мойщиком посуды, зато буду свободным человеком»

28.12.2016 12:24 msk Социальные сети Политика Экономика Казахстан Права человека Интернет Общество Свобода слова

Скандальный пост в Фейсбуке бывшего главного редактора интернет-портала Radiotochka.Kz Бекжана Идрисова, в котором он сообщил о своей вынужденной эмиграции, буквально взорвал общественное мнение в стране. Показателем тому являются около трёх тысяч откликов и почти 900 комментариев непосредственно к его посту, а также сообщения о его отъезде во всех ведущих СМИ Казахстана. О своих мотивах и перспективах Идрисов рассказал в эксклюзивном интервью «Фергане».

Казахстан: «Двойное дно» антитеррористических поправок

Казахстан: «Двойное дно» антитеррористических поправок

27.12.2016 15:55 msk Политика Казахстан Законы Криминал Терроризм Общество

С 1 января 2017 года в Казахстане вступает в силу закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия экстремизму и терроризму». Согласно поправкам, власти усилят контроль над оборотом оружия и порядком его хранения, введут административную ответственность за несоблюдение законодательства о противодействии терроризму, ужесточат наказание за причастность к экстремизму и терроризму. О нюансах поправок «Фергана» расспросила экспертов.

От фаворитки до опалы. Против экс-Генпрокурора Кыргызстана возбуждено уголовное дело

От фаворитки до опалы. Против экс-Генпрокурора Кыргызстана возбуждено уголовное дело

27.12.2016 00:36 msk Политика Кыргызстан Интервью Криминал Анализ Общество

Последняя неделя уходящего года в Кыргызстане окрашена скандалом: Генеральная прокуратура республики возбудила уголовное дело против бывшего главы главного надзорного органа страны Аиды Саляновой. Ныне Салянова - депутат парламента страны, а её политическая позиция резко противоречит тем установкам, которые продвигает глава государства. А ведь буквально пару лет назад Атамбаев желал Кыргызстану такого президента, как Аида Женишбековна. Является ли уголовное дело результатом прежней деятельности экс-генпрокурора или это преследование по политическим мотивам?

Несладкое Сахарово. История о том, как пенсионер два месяца возил документы в ММЦ Москвы

Несладкое Сахарово. История о том, как пенсионер два месяца возил документы в ММЦ Москвы

26.12.2016 16:57 msk Миграция  Права человека Россия Таджикистан Общество

На нашу недавнюю публикацию о трудностях получения российского гражданства людьми, переселившимися в Россию на постоянное место жительства, откликнулся читатель «Ферганы» Тахир Усманов, который в своем письме в редакцию описал печальный опыт обращения своего 71-летнего отца в Многофункциональный миграционный центр в Сахарово. В течение двух месяцев регулярных поездок в ММЦ пенсионер отстаивал многочасовые очереди, пытаясь сдать документы на статус временно проживающего в России, но так и не смог этого сделать. В итоге пожилому человеку пришлось покинуть Россию.

Human Rights Watch призывает партнёров Таджикистана запретить Рахмону мстить родственникам оппозиционеров

Human Rights Watch призывает партнёров Таджикистана запретить Рахмону мстить родственникам оппозиционеров

26.12.2016 14:24 msk Социальные сети Политика Миграция  Права человека Таджикистан Общество Свобода слова

Правозащитные организации Human Rights Watch и Норвежский Хельсинкский комитет, выразив обеспокоенность грубым нарушением прав человека в Таджикистане, призвали Евросоюз и США ввести санкции в отношении ряда таджикских чиновников, чтобы остановить преследование диссидентов и их родственников, оставшихся на родине. В частности, правозащитники заявляют о серьёзном давлении на родственников троих политических активистов - Шухрата Рахматулло, Вайсиддина Одинаева и Илхомджона Якубова.

Ургенчский прецедент: Вправе ли музеи Узбекистана уничтожать экспонаты?

Ургенчский прецедент: Вправе ли музеи Узбекистана уничтожать экспонаты?

23.12.2016 19:40 msk Права человека Интервью Законы Узбекистан Анализ Культура и искусство  Музей Савицкого

Требование сжечь картины двух «политически запрещённых» художников, которое сотрудник Службы национальной безопасности Узбекистана выдвинул к Ургенчской картинной галерее, стало поводом для размышлений искусствоведов о праве на уничтожение художественных ценностей. Обсерватория культурного наследия Центральной Азии Alerte Héritage расспросила о ситуации в Галерее её бывшего главного хранителя Ширин Ташову, а историк искусства Борис Чухович изложил своё видение вопроса.

Чего ждут в Казахстане после возвращения Мухтара Аблязова в большую политику

Чего ждут в Казахстане после возвращения Мухтара Аблязова в большую политику

22.12.2016 23:28 msk Видео Революция? Социальные сети Политика Имена Казахстан Россия Права человека Интервью Анализ Общество Свобода слова

Интервью экс-банкира Мухтара Аблязова, выпущенного из французской тюрьмы и назвавшего правящую верхушку Казахстана «оккупантами», наделало много шума. Стоило ли властям блокировать интернет, чтобы не допустить распространения этих слов и призывов? Насколько серьезно воспринимаются идеи опального политика в казахстанском обществе, а также среди оппозиционеров?

«Безвозмездное пользование». Китай активно осваивает таджикский Памир

«Безвозмездное пользование». Китай активно осваивает таджикский Памир

22.12.2016 17:19 msk Экономика Китай Таджикистан Анализ

Граничащий с Китаем Мургабский район Таджикистана еще с советских времен известен своими природными богатствами – месторождениями серебра, олова, драгоценных камней. Уже более шести лет в этом и других районах Памира проводят геологоразведку китайские специалисты. Таджикские власти утверждают, что такое сотрудничество – на пользу республике. Однако далеко не все в Таджикистане уверены в бескорыстности проводимых китайцами геологических исследований. Некоторые эксперты считают, что в будущем Китай рассчитывает использовать республику, как сырьевую базу для своей промышленности.

Личный опыт: Как в Узбекистане получают выездную визу

Личный опыт: Как в Узбекистане получают выездную визу

22.12.2016 17:11 msk Права человека Узбекистан Общество Туризм

Выездная виза – барьер на пути за рубеж, который приходится преодолевать лишь гражданам Узбекистана и Северной Кореи. Получить её могут не все граждане, о чём «Фергана» рассказывала неоднократно. Одним отказывают без указания причин, другим не удаётся собрать и сдать необходимый пакет документов. Нашей читательнице это удалось - за несколько дней и 145 тысяч сумов. Читаем её рассказ.

В круге третьем. Как и за что в Казахстане осуждают пользователей социальных сетей

В круге третьем. Как и за что в Казахстане осуждают пользователей социальных сетей

21.12.2016 14:01 msk Социальные сети Политика Казахстан Права человека Криминал Законы Свобода слова Суд

В Казахстане участились процессы против пользователей социальных сетей. Почти всем вменяют одно и то же обвинение – возбуждение национальной, социальной и религиозной розни. Один перепостил «нехорошие» песни, другой грубо отозвался о российском президенте. Обзор первых уголовных дел вызвал у большинства граждан подозрения, что на этом всё не закончится. И как в воду глядели.

«Голоса миграции». Чем дальше от Москвы, тем приветливее люди

«Голоса миграции». Чем дальше от Москвы, тем приветливее люди

21.12.2016 12:41 msk Миграция  Права человека Россия Таджикистан Общество

Говоря о трудовой миграции, многие из нас представляют себе безликую толпу или массу, курсирующую между Россией и другими странами. А ведь этот многомиллионный поток состоит из людей, и каждый из них – личность со своим видением и пониманием жизни. Сегодня в рубрике «Голоса миграции» свою историю нам поведал Файз – житель маленького поселка Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана. Он уехал в Россию в 2006 году. В прошлом году его депортировали на родину, но Файз намерен вновь вернуться в Россию через два года, когда ему будет открыт въезд в эту страну.

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