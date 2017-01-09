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9 Январь 2017
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Новая газета В Москве полиция изъяла годовалого ребенка у гражданки Узбекистана (подробности)
Азаттык Построит ли Кыргызстан совместную с Китаем железную дорогу?
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08.01.2017 17:02 msk Миграция Россия Таджикистан Религия
Еще недавно уроженец Таджикистана, этнический татарин Анвер Лякшин был атеистом и даже не помышлял о посещении мечети. Несколько лет назад он уехал из Таджикистана в Россию. Но новой родины там так и не обрел. Череда жизненных неурядиц заставила его вернуться в Таджикистан и привела… в ислам. Анвер взял новое имя – Анвар Раджабов – и стал правоверным мусульманином. Недавно Анвар женился на девушке из узбекской семьи и, по его словам, наконец, нашел счастье и покой.
30.12.2016 17:17 msk Центральная азия Политика Экономика Казахстан Кыргызстан Права человека Таджикистан Туркмения Узбекистан Общество Свобода слова
Информагентство «Фергана» поздравляет вас, дорогие читатели, с наступающим 2017 годом. Спасибо, что вы с нами. Пусть новый год станет для вас счастливым и принесёт много хороших новостей. Прощаясь с 2016-м, вспомним самые значимые события, произошедшие в странах Центральной Азии в эти непростые двенадцать месяцев.
30.12.2016 14:00 msk Границы Миграция Права человека Россия Таджикистан Общество
Кому-то эта история покажется нарочито негативной, слишком грустной, картиной полной безысходности. Не всё же так плохо в России? Не все же такие бесчувственные, как герои этого рассказа? Но, как говорится, из песни слов не выкинешь. Рассказ девушки из Таджикистана, приехавшей на заработки в Москву, - это не вымысел, а реальность, с которой ей пришлось столкнуться.
28.12.2016 20:55 msk Казахстан Культура и искусство
Двадцать восьмого декабря во всем мире ежегодно отмечают Международный день кино. Дата эта выбрана в честь первого киносеанса, который прошел в Париже ровно 121 год назад. С тех пор мировой кинематограф проделал большой путь в своем развитии. А вот насколько развита киноиндустрия стран Центральной Азии? Давайте рассмотрим популярную кинопродукцию, выпускаемую в одном из регионом Казахстана — в городе Шымкент (Чимкент) уже давно существует свое кинопроизводство, о котором за пределами Южно-Казахстанской области мало кто знает.
28.12.2016 20:54 msk Права человека Россия Таджикистан Общество Интересные люди
Жительница Бободжонгафуровского района Таджикистана 75-летняя Людмила Ивановна Каева вместе с 11-летним внуком Евгением будет встречать Новый год в новом доме, недавно построенном специально для нее по поручению председателя Согдийской области Абдурахмона Кодири. Этого дня уважаемая всеми акушерка с 55-летним стажем ждала больше 30 лет, проживая все эти годы в полуразрушенном после землетрясения доме.
28.12.2016 12:24 msk Социальные сети Политика Экономика Казахстан Права человека Интернет Общество Свобода слова
Скандальный пост в Фейсбуке бывшего главного редактора интернет-портала Radiotochka.Kz Бекжана Идрисова, в котором он сообщил о своей вынужденной эмиграции, буквально взорвал общественное мнение в стране. Показателем тому являются около трёх тысяч откликов и почти 900 комментариев непосредственно к его посту, а также сообщения о его отъезде во всех ведущих СМИ Казахстана. О своих мотивах и перспективах Идрисов рассказал в эксклюзивном интервью «Фергане».
27.12.2016 15:55 msk Политика Казахстан Законы Криминал Терроризм Общество
С 1 января 2017 года в Казахстане вступает в силу закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия экстремизму и терроризму». Согласно поправкам, власти усилят контроль над оборотом оружия и порядком его хранения, введут административную ответственность за несоблюдение законодательства о противодействии терроризму, ужесточат наказание за причастность к экстремизму и терроризму. О нюансах поправок «Фергана» расспросила экспертов.
27.12.2016 00:36 msk Политика Кыргызстан Интервью Криминал Анализ Общество
Последняя неделя уходящего года в Кыргызстане окрашена скандалом: Генеральная прокуратура республики возбудила уголовное дело против бывшего главы главного надзорного органа страны Аиды Саляновой. Ныне Салянова - депутат парламента страны, а её политическая позиция резко противоречит тем установкам, которые продвигает глава государства. А ведь буквально пару лет назад Атамбаев желал Кыргызстану такого президента, как Аида Женишбековна. Является ли уголовное дело результатом прежней деятельности экс-генпрокурора или это преследование по политическим мотивам?
26.12.2016 16:57 msk Миграция Права человека Россия Таджикистан Общество
На нашу недавнюю публикацию о трудностях получения российского гражданства людьми, переселившимися в Россию на постоянное место жительства, откликнулся читатель «Ферганы» Тахир Усманов, который в своем письме в редакцию описал печальный опыт обращения своего 71-летнего отца в Многофункциональный миграционный центр в Сахарово. В течение двух месяцев регулярных поездок в ММЦ пенсионер отстаивал многочасовые очереди, пытаясь сдать документы на статус временно проживающего в России, но так и не смог этого сделать. В итоге пожилому человеку пришлось покинуть Россию.
26.12.2016 14:24 msk Социальные сети Политика Миграция Права человека Таджикистан Общество Свобода слова
Правозащитные организации Human Rights Watch и Норвежский Хельсинкский комитет, выразив обеспокоенность грубым нарушением прав человека в Таджикистане, призвали Евросоюз и США ввести санкции в отношении ряда таджикских чиновников, чтобы остановить преследование диссидентов и их родственников, оставшихся на родине. В частности, правозащитники заявляют о серьёзном давлении на родственников троих политических активистов - Шухрата Рахматулло, Вайсиддина Одинаева и Илхомджона Якубова.
23.12.2016 19:40 msk Права человека Интервью Законы Узбекистан Анализ Культура и искусство Музей Савицкого
Требование сжечь картины двух «политически запрещённых» художников, которое сотрудник Службы национальной безопасности Узбекистана выдвинул к Ургенчской картинной галерее, стало поводом для размышлений искусствоведов о праве на уничтожение художественных ценностей. Обсерватория культурного наследия Центральной Азии Alerte Héritage расспросила о ситуации в Галерее её бывшего главного хранителя Ширин Ташову, а историк искусства Борис Чухович изложил своё видение вопроса.
22.12.2016 23:28 msk Видео Революция? Социальные сети Политика Имена Казахстан Россия Права человека Интервью Анализ Общество Свобода слова
Интервью экс-банкира Мухтара Аблязова, выпущенного из французской тюрьмы и назвавшего правящую верхушку Казахстана «оккупантами», наделало много шума. Стоило ли властям блокировать интернет, чтобы не допустить распространения этих слов и призывов? Насколько серьезно воспринимаются идеи опального политика в казахстанском обществе, а также среди оппозиционеров?
22.12.2016 17:19 msk Экономика Китай Таджикистан Анализ
Граничащий с Китаем Мургабский район Таджикистана еще с советских времен известен своими природными богатствами – месторождениями серебра, олова, драгоценных камней. Уже более шести лет в этом и других районах Памира проводят геологоразведку китайские специалисты. Таджикские власти утверждают, что такое сотрудничество – на пользу республике. Однако далеко не все в Таджикистане уверены в бескорыстности проводимых китайцами геологических исследований. Некоторые эксперты считают, что в будущем Китай рассчитывает использовать республику, как сырьевую базу для своей промышленности.
22.12.2016 17:11 msk Права человека Узбекистан Общество Туризм
Выездная виза – барьер на пути за рубеж, который приходится преодолевать лишь гражданам Узбекистана и Северной Кореи. Получить её могут не все граждане, о чём «Фергана» рассказывала неоднократно. Одним отказывают без указания причин, другим не удаётся собрать и сдать необходимый пакет документов. Нашей читательнице это удалось - за несколько дней и 145 тысяч сумов. Читаем её рассказ.
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