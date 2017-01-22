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22 Январь 2017
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Новости Центральной Азии
Прощай, «Дружба, любовь, вечность»? К вопросу о трафике художественных ценностей из Узбекистана
20.01.2017 08:33 msk Политика Кыргызстан Общество Свободная трибуна
После крушения самолета на спящий поселок под Бишкеком прошло пять дней. Трагедия унесла десятки жизней, многие люди остались без крова. Главы государств и правительств зарубежных стран прислали телеграммы с соболезнованиями. Граждане Кыргызстана (и не только) собирают через соцсети денежную и материальную помощь пострадавшим. И лишь президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев всё это время хранит «гордое» молчание. Он не появился ни на месте катастрофы, не выступил ни по радио, ни по телевидению…
19.01.2017 18:12 msk Имена Россия Интервью Таджикистан Общество Культура и искусство
В декабре минувшего года в Санкт-Петербурге прошла первая международная научно-исследовательская конференция «Диалоги о Шукшине», в которой приняли участие исследователи творчества Шукшина из России, Украины, Великобритании и других стран. Среди гостей форума был писатель и переводчик произведений Василия Шукшина из Таджикистана Анвар Олимов – человек, который перевел на таджикский язык и издал за свой счет многие произведения русского писателя. В беседе с «Ферганой» литератор рассказал о своем участии в конференции, а также о состоянии и проблемах художественного перевода в Таджикистане.
19.01.2017 13:07 msk Афганистан Политика Иран Криминал Религия Турция Узбекистан Терроризм
Кто такой Абдулкадир Машарипов, расстрелявший 39 человек в стамбульском клубе Reina? О том, что он является уроженцем Узбекистана, знают уже все. По сведениям турецких спецслужб, предполагаемый террорист был зарегистрирован в Коканде, но покинул родину в 2010 году. А по данным нашего агентства, он родился в Фергане, а какое-то время, вероятно, учился в средней школе №1… В любом случае, в судьбе Машарипова остается много неясного.
18.01.2017 16:40 msk Центральная азия Миграция Россия Законы Интервью Общество
Департамент национальной политики столицы России выпустил новую памятку для «О правилах поведения мигранта в городе Москве». Пособие представляет собой 100-страничную брошюру, в которой тексты сопровождаются поясняющими комиксами с героями русских народных сказок. Авторы проекта уверены, что брошюра поможет иностранным мигрантам адаптироваться в российском обществе. Однако специалисты по миграции сочли пособие довольно сложным для восприятия и не вполне корректным. «Фергана» узнала, что думают о памятке и те, и другие.
17.01.2017 23:23 msk Центральная азия Политика Границы Экономика Таджикистан Узбекистан Терроризм
Жители приграничных с Афганистаном районов таджикского Бадахшана не первый год наблюдают на сопредельной территории картины мирной жизни – афганцы занимаются земледелием, строят дороги. То есть внешне ситуация выглядит абсолютно спокойной. Однако политики и эксперты постоянно выражают обеспокоенность обстановкой в сопредельном с Таджикистаном афганском приграничье и говорят об опасности ее обострения. «Фергана» выяснила, какие участки таджикско-афганской границы наиболее уязвимы, и что думают эксперты о том, откуда и от кого может исходить опасность.
17.01.2017 15:51 msk Центральная азия Афганистан Политика Казахстан Кыргызстан Таджикистан Религия Туркмения Терроризм Узбекистан Общество
В странах Центральной Азии сформировались неопатримониальные политические режимы, где вся экономическая система, «хлебные» государственные должности поделены между основными группами элит – «хозяином» и его «вассалами». Остальная же часть населения, не включенная в такие социальные связи, не имеет шансов получить достойную работу, спокойно и выгодно заниматься бизнесом и пребывает в состоянии бедности. Такие системы управления создают благоприятную почву для процветания торговли людьми и отправки их в ИГ, отмечает казахстанский политолог Талгат Мамырайымов, который в своей статье анализирует глубинные причины этого явления.
16.01.2017 23:04 msk Экономика Права человека Законы Узбекистан Общество
О Виолетте Куразовой из города Галляарал Джизакской области Узбекистана «Фергана» рассказывала в феврале 2014 года. Будучи несправедливо лишена жилья, она больше десяти раз выходила на пикеты. Власти района обещали решить её вопрос, но обманули, и конфликт разгорелся с новой силой. Теперь в наказание за строптивость у матери трёх малолетних детей отбирают всё - и земельный участок, и дом, построенный отцом, и магазин, под который заняты большие деньги.
16.01.2017 18:05 msk Политика Экономика Казахстан Кыргызстан Турция Разное Общество
В Киргизии 17 января объявлен днем траура в связи с гибелью 37 человек, в том числе 12 детей, в результате крушения грузового самолета Boeing, рухнувшего сегодня утром неподалеку от международного аэропорта «Манас». Самолет заходил на посадку, но, не дотянув до взлетно-посадочной полосы полтора-два километра, упал на жилые дома поселка Дача-Суу. «Фергана» собрала информацию о событиях сегодняшнего дня в Киргизии, связанных с трагедией под «Манасом», а также о турецкой компании, которой принадлежал рухнувший самолет, и ее владельце.
16.01.2017 16:17 msk Ислам Каримов Центральная азия Политика Экономика Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркмения Узбекистан Анализ Вода Колонка эксперта
В январе 2017 года журнале Harvard International Review вышла статья о проблемах водоснабжения в Центральной Азии. Ее автор - ассоциированный научный сотрудник лондонской Школы восточных и африканских исследований (SOAS), историк и социолог Алишер Ильхамов. Ученый считает, что главной причиной водных проблем в постсоветской Центральной Азии является нездоровый климат межгосударственных отношений на региональном уровне. Мы предлагаем заинтересованным читателям сокращенный перевод этой работы на русский язык.
13.01.2017 18:52 msk Центральная азия Экономика Миграция Права человека Россия Интервью Законы Общество
Центр временного содержания иностранных граждан в Сахарово (Новая Москва). Сюда привозят иностранцев, в отношении которых столичными судами вынесено решение о выдворении. Это режимное учреждение, находящееся в подчинении МВД России. Его посещение строго ограничено. Корреспонденту «Ферганы» удалось побывать в ЦВСИГ вместе с представителями Красного Креста и ознакомиться с условиями, в которых содержатся там мигранты.
12.01.2017 18:41 msk Центральная азия Миграция Россия Таджикистан Общество
У каждого трудового мигранта в России – своя история и свой опыт. У кого-то сугубо он негативный, как у героини одного из предыдущих рассказов рубрики «Голоса миграции», другие же, напротив, считают, что у них все сложилось удачно, и им повезло. София относит себя ко второй категории. Приехав в Москву из горного таджикского села, женщина не потерялась в суете большого города благодаря тому, что попала на работу в сердобольную московскую семью, принявшую ее, как родного человека.
12.01.2017 18:30 msk Политика Казахстан Права человека Законы Суд
В Казахстане ликвидирована Конфедерация независимых профсоюзов страны - единственная официально зарегистрированная независимая профсоюзная ассоциация. В отношении её председателя возбуждено уголовное дело. Всё это происходит на фоне протестов работников нефтесервисных предприятий на западе страны и судов по ликвидации оставшихся независимых отраслевых профсоюзов.
12.01.2017 00:03 msk Китай История Наука Россия Интервью Узбекистан Культура и искусство
«Археологи Китая и Узбекистана переписали историю древнего города». Информационное сообщение под таким заголовком появилось на ленте информационного агентства «Синьхуа». В нем со ссылкой на форум по археологии Академии общественных наук Китая говорится, что группа археологов из Китая и Узбекистана сделала значимое открытие при раскопках развалин древнего города Мингтепа, расположенного на юго-востоке Ферганской долины. Доказана древность этого городища, которое, вероятнее всего, является развалинами горда Эрши - столицы древнего государства Давань.
11.01.2017 20:55 msk Имена Кыргызстан Общество Культура и искусство
По имени человека можно узнать половину о его жизни, говорят в Киргизии. Это действительно так. Считается, что имя для киргиза имеет сакральное значение и влияет на его судьбу. В народе бытует мнение, что имя может уберечь человека от злых духов или даже помочь родить наследника. «Фергана» разбиралась, какое влияние на киргизские имена оказали народные поверья, советская эпоха и годы независимости.
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