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1 Февраль 2017
Азия-плюс Правительство Таджикистана получило право снижать цены на социально значимые товары
Мигрант.Фергана.Ру Кому выгодно убрать водителей-мигрантов из общественного транспорта России?
Азаттык «Конституционные изменения в Кыргызстане вызывают тревогу»
Kloop.kg ГКНБ возбудил дело из-за «воспрепятствования следствию», подозревает правозащитников
МК-Турция Население Турции достигло почти 80 млн человек
Азаттык Доклад: афганские власти теряют контроль над территориями
Афганистан.Ру Афганистан: Власти Гильменда готовы обеспечить безопасность проекта ТАПИ»
Eurasianet Таджикистан испытывает притяжение со стороны Евразийского союза
Азаттык Погребальный обряд: горе живым
Sputnik Мины, дороги и другие приграничные проблемы Таджикистана с соседями
АНТ Туркменистан: Предпринимателям конвертируют всего до 3% от запрашиваемой суммы
DSnews.ua Что может рассказать о "вышках Бойко" племянник Каримова
CAAN Курица, яйцо и узбекский фермер
Озоди Товарооборот между Согдийской областью Таджикистана и Узбекистаном вырос в 8 раз
Азатлык ТАПИ: срок реализации проекта откладывается до 2020 года
Open Asia Дресс-код в Центральной Азии: могут ли женщины-госслужащие носить платки на работу?
НГ Бишкек продолжает жить за счет золотодобычи и мигрантов
Афганистан.Ру Российская программа нейтрализации «афганской угрозы» странам ОДКБ
Deutsche Welle Афганистан: генеральный прокурор против вице-президента
Новости Узбекистана В Узбекистане не будут усложнять развитие отечественного блоггинга
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Новости Центральной Азии
Без тщеславия и шика. Кыргызстанцам выгоднее проводить свадьбы в России
31.01.2017 11:36 msk Центральная азия Границы Экономика Миграция Казахстан Кыргызстан Права человека Россия Таджикистан Туркмения Узбекистан Общество
В середине декабря 2016 года в Санкт-Петербурге вышел первый номер газеты для женщин из стран Центральной Азии под названием «Гул» («Цветок»). Особенность издания в том, что его авторами являются сами мигрантки, которые хорошо знакомы с проблемами женщин, приезжающих на заработки в Россию. По их словам, женщины подвергаются двойной дискриминации – по статусу и по гендеру, а потому нуждаются в большей поддержке. Цель издания – дать им почувствовать эту поддержку и предоставить возможность высказаться о наболевшем. Создатели газеты рассказали «Фергане» об идее проекта и о собственном миграционном опыте.
30.01.2017 17:33 msk Казахстан Общество Спорт Чужие города Туризм
В Алма-Ате началась Универсиада - международные спортивные соревнования среди студентов. Власти города ожидают приезда около 30 тысяч туристов из-за рубежа. «Фергана» решила рассказать, с чем могут столкнуться гости самого большого города Казахстана сразу по прилёте.
30.01.2017 10:05 msk Центральная азия Таджикистан Узбекистан Общество Культура и искусство
В городе Худжанде, что на севере Таджикистана, строится уникальный Национальный центр «Оши палав» («Плов»). По замыслу его создателей, центр будет представлять собой не просто заведение общепита, а этнокультурное учреждение, задача которого – сохранять и популяризовать традиции приготовления плова и других национальных таджикских блюд. Ожидается, что в нем ежедневно будут готовить до десяти наиболее популярных в народе видов плова, причем, только из продуктов отечественного производства. Подробности – в материале «Ферганы».
28.01.2017 10:00 msk Социальные сети Политика Казахстан Права человека Законы Интернет Терроризм Общество Свобода слова Суд
Блокировка доступа к отдельным сайтам или даже ко всему интернету в Казахстане – дело привычное. В последние годы государство стало подводить под эту многолетнюю практику какую-то законодательную базу. Корреспондент «Ферганы» попытался вспомнить, с чего всё начиналось, какие сайты первыми попали в опалу, и рассмотреть, как казахстанское интернет-сообщество противостоит властям.
26.01.2017 16:51 msk Миграция Кыргызстан Россия Права человека Законы Общество
Ежегодно в Кыргызстан для захоронения на родине прибывает несколько сотен тел соотечественников. Большую часть из них составляют погибшие в России трудовые мигранты. В бюджете Кыргызстана заложены деньги на транспортировку «грузов 200» из-за рубежа. Однако чтобы их получить, кыргызстанцам необходимо предоставить документы о легальном пребывании на территории России, которых зачастую у них нет. Как мигранты решают вопрос отправки на родину тел своих погибших земляков, разбиралась московский корреспондент «Ферганы» Екатерина Иващенко.
26.01.2017 14:43 msk Социальные сети Права человека Узбекистан Общество
Сколько сегодня в Узбекистане бездомных, неизвестно. В одном только Ташкенте их, по самым скромным подсчетам, не меньше сотни. Но ни одного приюта для них в стране нет. В Узбекистане до сих пор действует некое распоряжение бывшего президента Ислама Каримова оформлять одинокого пожилого человека в дом престарелых только при наличии у него паспорта с пропиской. А у бомжей, как правило, нет никаких документов. Вот и живут они на улицах, там и умирают…
25.01.2017 17:16 msk Казахстан История Наука Культура и искусство
Почти все памятники древнего Шымкента - города на юге Казахстана - отданы на растерзание вандалам. Но госструктуры, призванные следить за сохранностью историко-культурного наследия, игнорируют свои обязанности, что чревато гуманитарной катастрофой. В близости такой катастрофы убедился наш автор, побывав вместе с главным археологом Казахстана Бауыржаном Байтанаевым на крупных шымкентских городищах.
24.01.2017 15:00 msk Азимжан Аскаров Политика Имена Кыргызстан Права человека Законы Анализ Колонка эксперта Суд
Сегодняшняя колонка редактора «Ферганы» посвящена событию дня в Кыргызстане - решению суда оставить пожизненный приговор Азимжану Аскарову в силе. За что же судили журналиста и правозащитника, многие годы отстаивавшего справедливость и выступавшего против зарвавшихся власть имущих? Даниил Кислов уверен, что его друга приговорили за его отважную работу, за критику, за правду, которую отказывается видеть суд. Которую киргизское государство и общество до сих пор не в состоянии переварить.
24.01.2017 13:19 msk Центральная азия Политика Границы Казахстан Кыргызстан Таджикистан Узбекистан Общество Колонка эксперта Ферганская долина
Начиная с сентября 2016 года, контакты между президентами, министрами и другими официальными лицами Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана заметно активизировались. Заявления, сделанные президентами во время личных встреч или телефонных разговоров, вселяют надежду на то, что страны выходят на новый уровень сотрудничества, считает известный живущий в эмиграции узбекский политик Пулат Ахунов, который предлагает властям трех стран по примеру Североевропейского Совета начать региональную интеграцию с создания нового совещательного органа.
24.01.2017 09:11 msk Азимжан Аскаров Политика Кыргызстан Права человека Законы Общество Суд
Утром 24 января в Бишкеке оглашено решение суда по делу журналиста и правозащитника, этнического узбека Азимжана Аскарова, приговоренного к пожизненному заключению. Приговор 66-летнему Аскарову, проведшему за решеткой уже 6 с половиной лет, оставлен в силе (хотя может быть обжалован в Верховном суде Кыргызстана). После оглашения решения суда Аскаров выкрикнул, что объявляет бессрочную голодовку.
23.01.2017 17:13 msk Экономика Права человека Законы Узбекистан Общество
Постоянные перебои с электроснабжением в Самарканде уже не первый год широко обсуждаются в социальных сетях и даже стали объектом для шуток. Однако жителям второго по значимости города Узбекистана совсем не смешно. Особенно в этом году, когда некоторые районы стали напоминать зоны военных действий, где электроэнергия отсутствует сутками. Своими наблюдениями и мнением о причинах энергетического кризиса поделился с нами читатель «Ферганы», житель Самарканда.
22.01.2017 15:50 msk Социальные сети Законы Узбекистан Общество Культура и искусство
После публикации статьи, посвященной экспорту предметов искусства из Узбекистана и связанных с этим проблемах, ее автору - канадскому искусствоведу Борису Чуховичу - стали доступны новые уточняющие сведения. Автор считает необходимым оповестить о них общественность, а также выражает надежду на продолжение широкой дискуссии на затронутую тему, уже начавшейся в социальных сетях.
20.01.2017 17:34 msk Законы Узбекистан Анализ Культура и искусство Музей Савицкого
В декабре минувшего года новоизбранный президент Узбекистана подписал указ, разрешающий экспорт художественных ценностей. Значит ли это, что картины, составляющие золотой фонд республики, хлынут потоком на мировой рынок искусства? Пока не понятно. Однако то, к чему может привести приоритет права частной собственности над защитой культурного наследия, можно увидеть на примере судьбы одной из самых знаменитых картин в истории искусства Узбекистана. Речь о темпере Усто Мумина (Александра Николаева), неизвестно как оказавшейся за пределами страны.
20.01.2017 08:33 msk Политика Кыргызстан Общество Свободная трибуна
После крушения самолета на спящий поселок под Бишкеком прошло пять дней. Трагедия унесла десятки жизней, многие люди остались без крова. Главы государств и правительств зарубежных стран прислали телеграммы с соболезнованиями. Граждане Кыргызстана (и не только) собирают через соцсети денежную и материальную помощь пострадавшим. И лишь президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев всё это время хранит «гордое» молчание. Он не появился ни на месте катастрофы, не выступил ни по радио, ни по телевидению…
10:37 Таджикистан просит помощи международного сообщества в ликвидации последствий стихийных бедствий
13:23 Прокуратура Турции включила университеты в Киргизии, Казахстане и Туркмении в список проводников терроризма
10:58 В Таджикистане из-за схода снежных лавин погибли семь человек. Прервано автосообщение с Худжандом и Горным Бадахшаном
14:57 Гражданин Казахстана, член группировки «Солдаты Халифата», захвачен в ходе спецоперации против боевиков в Афганистане
14:31 Россия и Таджикистан договорились о взаимных авиарейсах. Проблемные вопросы решит Путин во время визита в Таджикистан
14:09 Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить похищенному узбекскому беженцу 19.500 евро
10:34 Таджикистан: Антикоррупционное агентство начало расследование деятельности администрации Душанбе в бытность мэром Убайдуллоева
17:57 Прокуратура Киева: Узбекистан до сих пор не потребовал экстрадиции родственника Ислама Каримова
10:46 Узбекистан: Центробанк обещает установить 1000 банкоматов в банках и на крупных предприятиях страны
10:30 МИД Туркмении недоволен намерениями Таджикистана проложить новые железнодорожные пути через Узбекистан
21:19 Узбекистан: Память Ислама Каримова будет увековечена монументами, университетами, дворцами и стипендиями
18:40 Казахстан: Назарбаев рассказал телезрителям о перераспределении полномочий между ветвями власти
11:35 Туркменистан: В центре Ашхабада сносят сотни частных жилых домов без предоставления нового жилья
16:22 Верховный комиссар ООН по правам человека: Приговор Азимжану Аскарову вызывает глубокую обеспокоенность
10:31 Правозащитники и адвокаты: Суд по Аскарову оказался маскарадом и шоу, был несправедлив и политически мотивирован
11:09 Кыргызстан: Врачам в Бишкеке под угрозой увольнения запретили просить дополнительное финансирование у властей
10:35 Узбекистан: Зачем в ташкентском метро считают людей? Рассматривается вопрос о бесплатном проезде для пенсионеров
16:15 Украина: В Киеве арестован Акбарали Абдуллаев - племянник жены Ислама Каримова, ранее сбежавший из-под ареста в Ташкенте
13:14 Россия: Следствие смягчило обвинения фигурантам бойни на Хованском кладбище – убийство теперь им не инкриминируется
11:09 НПО Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана создали коалицию по продвижению прав детей и женщин
17:30 В Казахстане пройдут переговоры по Сирии. Приглашены представители ООН, США и вооружённой оппозиции
15:09 Казахстан: К протесту нефтяников присоединились новые участники - уже голодают около 700 человек
14:31 Генпрокуратура Швеции: Уголовное дело, связанное с Гульнарой Каримовой, передадут в суд до конца года
08:56 Казахстан: Внук Назарбаева поддержал происходящие в стране аресты высокопоставленных чиновников
15:25 Узбекистан: Президент устроил разнос правительству, которое возглавлял в течение тринадцати лет
11:20 Узбекистан: Гульнара Каримова допрошена в Ташкенте швейцарскими прокурорами. Она «была настроена агрессивно»
16:33 Кыргызстан: Верховный суд исполнил решение комитета ООН по делу убитого милиционерами Ташкенбая Мойдунова
13:55 В Узбекистане установлены максимальные цены на 343 наименования лекарств и медицинских изделий
11:00 Human Rights Watch: Власти стран Центральной Азии должны покончить с пытками и обеспечить уважение основных прав и свобод граждан