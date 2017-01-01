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1 Январь 2017
Настоящее время В 2016 году свидетельство на переселение в Россию получило в полтора раза больше граждан Таджикистана, чем год назад
Tengrinews.kz Ерлан Идрисов получил новую должность
Интерфакс Талибы остались довольны итогами московских консультаций по Афганистану
Газета.Uz О проблемах туризма в Узбекистане поговорили откровенно
АНТ Туркменистан в 2016 году: Дискриминация и тотальный контроль на фоне ухудшения экономики
Азиятерра «Президентская трасса» в Ташкенте заработала в прежнем режиме
Deutsche Welle В Турции сделан еще один шаг к введению президентской формы правления
Настоящее время 2016-й – удачный год для Эмомали Рахмона, а для Таджикистана?
Азаттык Узбекистан при новом руководстве
Анадолу Замир Кабулов: У Москвы нет мирного плана по Афганистану
Eurasianet Китай: Уйгуров заставляют сдавать паспорта полиции «на сохранение»
ВВС Гражданская война в Таджикистане: воспоминания очевидцев
Азия-плюс Иран ведет переговоры о строительстве железной дороги со странами Центральной Азии
Озоди «Нас оклеветали. Мы никогда не были в Сирии и даже не знаем такую страну»
Заноза Данияр Нарымбаев отпущен по условно-досрочному освобождению
Спутник Алишер Усманов предрек хорошее будущее Узбекистану во главе с Мирзиёевым
Exclusive.kz Казахстан-2016: итоги уходящего года
НГ В Узбекистане завершилась эпоха Каримова
РенТВ СМИ: в Афганистане обезглавили женщину за посещение магазина без мужа
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Новости Центральной Азии
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан: Главные события года
30.12.2016 14:00 msk Границы Миграция Права человека Россия Таджикистан Общество
Кому-то эта история покажется нарочито негативной, слишком грустной, картиной полной безысходности. Не всё же так плохо в России? Не все же такие бесчувственные, как герои этого рассказа? Но, как говорится, из песни слов не выкинешь. Рассказ девушки из Таджикистана, приехавшей на заработки в Москву, - это не вымысел, а реальность, с которой ей пришлось столкнуться.
28.12.2016 20:55 msk Казахстан Культура и искусство
Двадцать восьмого декабря во всем мире ежегодно отмечают Международный день кино. Дата эта выбрана в честь первого киносеанса, который прошел в Париже ровно 121 год назад. С тех пор мировой кинематограф проделал большой путь в своем развитии. А вот насколько развита киноиндустрия стран Центральной Азии? Давайте рассмотрим популярную кинопродукцию, выпускаемую в одном из регионом Казахстана — в городе Шымкент (Чимкент) уже давно существует свое кинопроизводство, о котором за пределами Южно-Казахстанской области мало кто знает.
28.12.2016 20:54 msk Права человека Россия Таджикистан Общество Интересные люди
Жительница Бободжонгафуровского района Таджикистана 75-летняя Людмила Ивановна Каева вместе с 11-летним внуком Евгением будет встречать Новый год в новом доме, недавно построенном специально для нее по поручению председателя Согдийской области Абдурахмона Кодири. Этого дня уважаемая всеми акушерка с 55-летним стажем ждала больше 30 лет, проживая все эти годы в полуразрушенном после землетрясения доме.
28.12.2016 12:24 msk Социальные сети Политика Экономика Казахстан Права человека Интернет Общество Свобода слова
Скандальный пост в Фейсбуке бывшего главного редактора интернет-портала Radiotochka.Kz Бекжана Идрисова, в котором он сообщил о своей вынужденной эмиграции, буквально взорвал общественное мнение в стране. Показателем тому являются около трёх тысяч откликов и почти 900 комментариев непосредственно к его посту, а также сообщения о его отъезде во всех ведущих СМИ Казахстана. О своих мотивах и перспективах Идрисов рассказал в эксклюзивном интервью «Фергане».
27.12.2016 15:55 msk Политика Казахстан Законы Криминал Терроризм Общество
С 1 января 2017 года в Казахстане вступает в силу закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия экстремизму и терроризму». Согласно поправкам, власти усилят контроль над оборотом оружия и порядком его хранения, введут административную ответственность за несоблюдение законодательства о противодействии терроризму, ужесточат наказание за причастность к экстремизму и терроризму. О нюансах поправок «Фергана» расспросила экспертов.
27.12.2016 00:36 msk Политика Кыргызстан Интервью Криминал Анализ Общество
Последняя неделя уходящего года в Кыргызстане окрашена скандалом: Генеральная прокуратура республики возбудила уголовное дело против бывшего главы главного надзорного органа страны Аиды Саляновой. Ныне Салянова - депутат парламента страны, а её политическая позиция резко противоречит тем установкам, которые продвигает глава государства. А ведь буквально пару лет назад Атамбаев желал Кыргызстану такого президента, как Аида Женишбековна. Является ли уголовное дело результатом прежней деятельности экс-генпрокурора или это преследование по политическим мотивам?
26.12.2016 16:57 msk Миграция Права человека Россия Таджикистан Общество
На нашу недавнюю публикацию о трудностях получения российского гражданства людьми, переселившимися в Россию на постоянное место жительства, откликнулся читатель «Ферганы» Тахир Усманов, который в своем письме в редакцию описал печальный опыт обращения своего 71-летнего отца в Многофункциональный миграционный центр в Сахарово. В течение двух месяцев регулярных поездок в ММЦ пенсионер отстаивал многочасовые очереди, пытаясь сдать документы на статус временно проживающего в России, но так и не смог этого сделать. В итоге пожилому человеку пришлось покинуть Россию.
26.12.2016 14:24 msk Социальные сети Политика Миграция Права человека Таджикистан Общество Свобода слова
Правозащитные организации Human Rights Watch и Норвежский Хельсинкский комитет, выразив обеспокоенность грубым нарушением прав человека в Таджикистане, призвали Евросоюз и США ввести санкции в отношении ряда таджикских чиновников, чтобы остановить преследование диссидентов и их родственников, оставшихся на родине. В частности, правозащитники заявляют о серьёзном давлении на родственников троих политических активистов - Шухрата Рахматулло, Вайсиддина Одинаева и Илхомджона Якубова.
23.12.2016 19:40 msk Права человека Интервью Законы Узбекистан Анализ Культура и искусство Музей Савицкого
Требование сжечь картины двух «политически запрещённых» художников, которое сотрудник Службы национальной безопасности Узбекистана выдвинул к Ургенчской картинной галерее, стало поводом для размышлений искусствоведов о праве на уничтожение художественных ценностей. Обсерватория культурного наследия Центральной Азии Alerte Héritage расспросила о ситуации в Галерее её бывшего главного хранителя Ширин Ташову, а историк искусства Борис Чухович изложил своё видение вопроса.
22.12.2016 23:28 msk Видео Революция? Социальные сети Политика Имена Казахстан Россия Права человека Интервью Анализ Общество Свобода слова
Интервью экс-банкира Мухтара Аблязова, выпущенного из французской тюрьмы и назвавшего правящую верхушку Казахстана «оккупантами», наделало много шума. Стоило ли властям блокировать интернет, чтобы не допустить распространения этих слов и призывов? Насколько серьезно воспринимаются идеи опального политика в казахстанском обществе, а также среди оппозиционеров?
22.12.2016 17:19 msk Экономика Китай Таджикистан Анализ
Граничащий с Китаем Мургабский район Таджикистана еще с советских времен известен своими природными богатствами – месторождениями серебра, олова, драгоценных камней. Уже более шести лет в этом и других районах Памира проводят геологоразведку китайские специалисты. Таджикские власти утверждают, что такое сотрудничество – на пользу республике. Однако далеко не все в Таджикистане уверены в бескорыстности проводимых китайцами геологических исследований. Некоторые эксперты считают, что в будущем Китай рассчитывает использовать республику, как сырьевую базу для своей промышленности.
22.12.2016 17:11 msk Права человека Узбекистан Общество Туризм
Выездная виза – барьер на пути за рубеж, который приходится преодолевать лишь гражданам Узбекистана и Северной Кореи. Получить её могут не все граждане, о чём «Фергана» рассказывала неоднократно. Одним отказывают без указания причин, другим не удаётся собрать и сдать необходимый пакет документов. Нашей читательнице это удалось - за несколько дней и 145 тысяч сумов. Читаем её рассказ.
21.12.2016 14:01 msk Социальные сети Политика Казахстан Права человека Криминал Законы Свобода слова Суд
В Казахстане участились процессы против пользователей социальных сетей. Почти всем вменяют одно и то же обвинение – возбуждение национальной, социальной и религиозной розни. Один перепостил «нехорошие» песни, другой грубо отозвался о российском президенте. Обзор первых уголовных дел вызвал у большинства граждан подозрения, что на этом всё не закончится. И как в воду глядели.
21.12.2016 12:41 msk Миграция Права человека Россия Таджикистан Общество
Говоря о трудовой миграции, многие из нас представляют себе безликую толпу или массу, курсирующую между Россией и другими странами. А ведь этот многомиллионный поток состоит из людей, и каждый из них – личность со своим видением и пониманием жизни. Сегодня в рубрике «Голоса миграции» свою историю нам поведал Файз – житель маленького поселка Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана. Он уехал в Россию в 2006 году. В прошлом году его депортировали на родину, но Файз намерен вновь вернуться в Россию через два года, когда ему будет открыт въезд в эту страну.
10:39 Авиакомпания «Ямал» намерена через суд потребовать возмещения убытков от авиавластей Таджикистана
18:01 В Кабуле недовольны планами России, Пакистана и Китая обсудить «афганский вопрос» без афганцев
16:23 МИД Таджикистана просит российских коллег помочь урегулировать конфликт вокруг авиасообщения между двумя странами
12:59 Президент Кыргызстана будет первым из лидеров зарубежных стран, кто посетит Узбекистан после инаугурации Шавката Мирзиёева
09:48 За публичное оправдание терроризма и экстремизма в Таджикистане теперь можно получить тюремный срок
22:14 Денежные переводы из России в Узбекистан и Таджикистан продолжают снижаться, а в Киргизию – расти
13:34 Россия: Скульптурная часть памятника И.Каримову в Москве будет выполнена за счет средств Узбекистана
17:43 Узбекистан: Диалог с населением о дефиците газа в Джизакской области не получился, пикетчиц задерживают и допрашивают
16:14 Очередное заседание суда по делу Азимжана Аскарова в Кыргызстане: Выступления осуждённого, адвокатов и прокуроров
12:44 Афганистан: После «Хизб-и-Ислами» еще одна партия готова подписать соглашение с правительством
11:04 На XVI Форуме национальных кинематографий в Москве будут показаны фильмы режиссеров из стран Центральной Азии
18:50 Таджикистан: По обвинению в превышении полномочий арестован следователь по делу адвоката Бузургмехра Ёрова
14:05 Кыргызстан: Генпрокуратура поручила ГКНБ проверить заявление Мухтара Аблязова о финансировании революции 2005 года
10:44 Казахстан: Накануне Дня независимости студентов отправили на каникулы, гражданских активистов предостерегают от акций
11:43 Казахстан: Поджёгшая себя у здания Генпрокуратуры женщина скончалась. Прокуроры добиваются пересмотра дела её сына
09:59 Узбекистан: Шавкат Мирзиёев поклялся строго следовать Конституции и гарантировать права и свободы граждан
15:50 Кыргызстан: Омбудсмен предложил создать комиссию по расследованию ситуации вокруг Азизы Абдирасуловой
18:42 Нурсултан Назарбаев рассказал, на чьи деньги была построена Астана, и заявил, что в Казахстане нет диктатуры
10:34 Кыргызстан: Большинство граждан проигнорировали референдум. Около 80% проголосовавших - за изменение Конституции