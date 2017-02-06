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6 Февраль 2017
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РИАН Совбез ООН снял санкции против лидера афганской "Хезб-э-Ислами" Хекматияра
Заноза Минобразования войдет в состав учредителей турецких лицеев
Kloop.kg Арест за «лайк», депортация за пост в фэйсбуке и взлом сайта ГКНБ. Кыргызстан «частично свободен» в интернете
Материк Граждане России умирают в Туркменистане как заложники
АНТ Убиенный алабай — талисман Азиатских игр 2017 года?
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Азатлык Туркменистан блокирует VPN, позволяющий обходить интернет блокировку
Би-би-си Детский труд в Таджикистане: «Надо работать, чтобы покупать еду»
Азия-плюс В Таджикистане "ходят" фальшивые деньги. Граждан просят быть бдительными
Озоди Доверие к имамам в Таджикистане существенно снизилось
Коммерсант.Uz Солнечная энергетика в Узбекистане: три причины невостребованности
Азиятерра В Узбекистане собираются принять нормативный акт о минимальных социальных стандартах
Ливень Таджикистан: Местные жители годами уничтожают лес из-за энергокризиса
Газета.Uz В Узбекистане снизили норму обязательной продажи предприятиями-экспортерами валютной выручки
Озоди «Пусть отменят визу». Репортаж с таджикско-узбекской границы
Азия-плюс В чьих интересах создается Единый коммутационный центр в Таджикистане?
Российская газета В Киргизии не хватает денег на содержание библиотек
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Новости Центральной Азии
Страницы истории: Случай с Брежневым в Ташкенте - с другого ракурса
03.02.2017 17:31 msk Политика Миграция Права человека Россия Таджикистан Общество
Его зовут Бахт, что в переводе с таджикского означает «счастье». Он и считает себя счастливым и везучим. Десять лет ему везло в России и с работой, и с людьми. Не повезло только прошлой осенью, когда его задержала полиция и отправила на депортацию. Но Бахт ни на кого не в обиде, даже на полицейских, и скучает по полюбившейся ему Москве. В нашей рубрике «Голоса миграции» Бахт делится с читателями «Ферганы» своей миграционной историей.
02.02.2017 17:22 msk Политика Казахстан Права человека Криминал Общество Свобода слова Суд
Первого февраля в Алма-Ате прошло первое заседание по иску бывшего министра государственных доходов и экс-министра финансов Казахстана Зейнуллы Какимжанова к интернет-изданию Ratel.Kz и сайту «Forbes-Казахстан». Бывший чиновник расценил публикации о себе как оскорбление его чести и достоинства и потребовал в качестве компенсации $230 тысяч. А судья Тимур Жумамуратов удовлетворил ходатайство истца о запрете освещения судебного процесса в СМИ и социальных сетях.
02.02.2017 15:28 msk Политика Экономика Миграция Права человека Россия Таджикистан Общество
Сегодня герой нашей постоянной рубрики «Голоса миграции» – таджикистанец Сами. Аккуратно одетый, спортивно сложенный парень 22 лет, хорошо говорит по-русски. После окончания школы Сами сделал осознанный выбор – не продолжать учебу, а сменить отца, который многие годы трудился в России, чтобы содержать свою семью. Благодаря отчасти везению, но во многом собственным разумным действиям, Сами удалось найти хорошую работу и избежать многих неприятных инцидентов, которые происходят в России с мигрантами из Центральной Азии. За рассуждениями этого парня – уже мудрый и неизбитый взгляд на жизнь.
01.02.2017 20:39 msk История Россия Узбекистан
Весной 1982 года генеральный секретарь ЦК Компартии СССР Леонид Брежнев побывал в Ташкенте, где во время посещения авиационного производственного объединения имени Чкалова (ТАПОиЧ) получил травмы, от которых, вероятно, так и не оправился. Из скупых информационных сообщений известно, что при осмотре корпусов авиазавода на Брежнева «обрушились мостки, полные людей». В итоге у него оказалась сломана ключица, которая так и не срослась. Спустя несколько месяцев Брежнев умер. Нештатный корреспондент «Ферганы» Виктор Крымзалов был очевидцем того события.
01.02.2017 15:48 msk Центральная азия Политика Экономика Миграция Кыргызстан Таджикистан Общество
Свадьба в странах Центральной Азии – не просто семейное событие, а пышное торжество, которое семьи жениха и невесты должны провести с особой помпезностью, чтобы не ударить лицом в грязь перед несколькими сотнями гостей. Это своеобразная ярмарка тщеславия, на которую люди копят годами, даже берут кредиты. Но киргизские мигранты нашли способ экономии: проводят свадьбы в России, где она обходится в несколько раз дешевле, чем на родине.
31.01.2017 13:32 msk Ислам Каримов Центральная азия История Религия Терроризм Узбекистан Общество
За последние двадцать лет в Центральной Азии выросло новое поколение, которое почти ничего не знает не только об истории образования Исламского движения Узбекистана, но и, к примеру, об Андижанском расстреле - событии двенадцатилетней давности. Восполнить пробелы в исторической памяти молодой аудитории помогут публикации, подобные той, что мы предлагаем вам сегодня. Речь идет о документальном описании встречи Ислама Каримова и Тахира Юлдаша в Намангане в декабре 1991 года. Читайте, смотрите, слушайте.
31.01.2017 11:36 msk Центральная азия Границы Экономика Миграция Казахстан Кыргызстан Права человека Россия Таджикистан Туркмения Узбекистан Общество
В середине декабря 2016 года в Санкт-Петербурге вышел первый номер газеты для женщин из стран Центральной Азии под названием «Гул» («Цветок»). Особенность издания в том, что его авторами являются сами мигрантки, которые хорошо знакомы с проблемами женщин, приезжающих на заработки в Россию. По их словам, женщины подвергаются двойной дискриминации – по статусу и по гендеру, а потому нуждаются в большей поддержке. Цель издания – дать им почувствовать эту поддержку и предоставить возможность высказаться о наболевшем. Создатели газеты рассказали «Фергане» об идее проекта и о собственном миграционном опыте.
30.01.2017 17:33 msk Казахстан Общество Спорт Чужие города Туризм
В Алма-Ате началась Универсиада - международные спортивные соревнования среди студентов. Власти города ожидают приезда около 30 тысяч туристов из-за рубежа. «Фергана» решила рассказать, с чем могут столкнуться гости самого большого города Казахстана сразу по прилёте.
30.01.2017 10:05 msk Центральная азия Таджикистан Узбекистан Общество Культура и искусство
В городе Худжанде, что на севере Таджикистана, строится уникальный Национальный центр «Оши палав» («Плов»). По замыслу его создателей, центр будет представлять собой не просто заведение общепита, а этнокультурное учреждение, задача которого – сохранять и популяризовать традиции приготовления плова и других национальных таджикских блюд. Ожидается, что в нем ежедневно будут готовить до десяти наиболее популярных в народе видов плова, причем, только из продуктов отечественного производства. Подробности – в материале «Ферганы».
28.01.2017 10:00 msk Социальные сети Политика Казахстан Права человека Законы Интернет Терроризм Общество Свобода слова Суд
Блокировка доступа к отдельным сайтам или даже ко всему интернету в Казахстане – дело привычное. В последние годы государство стало подводить под эту многолетнюю практику какую-то законодательную базу. Корреспондент «Ферганы» попытался вспомнить, с чего всё начиналось, какие сайты первыми попали в опалу, и рассмотреть, как казахстанское интернет-сообщество противостоит властям.
26.01.2017 16:51 msk Миграция Кыргызстан Россия Права человека Законы Общество
Ежегодно в Кыргызстан для захоронения на родине прибывает несколько сотен тел соотечественников. Большую часть из них составляют погибшие в России трудовые мигранты. В бюджете Кыргызстана заложены деньги на транспортировку «грузов 200» из-за рубежа. Однако чтобы их получить, кыргызстанцам необходимо предоставить документы о легальном пребывании на территории России, которых зачастую у них нет. Как мигранты решают вопрос отправки на родину тел своих погибших земляков, разбиралась московский корреспондент «Ферганы» Екатерина Иващенко.
26.01.2017 14:43 msk Социальные сети Права человека Узбекистан Общество
Сколько сегодня в Узбекистане бездомных, неизвестно. В одном только Ташкенте их, по самым скромным подсчетам, не меньше сотни. Но ни одного приюта для них в стране нет. В Узбекистане до сих пор действует некое распоряжение бывшего президента Ислама Каримова оформлять одинокого пожилого человека в дом престарелых только при наличии у него паспорта с пропиской. А у бомжей, как правило, нет никаких документов. Вот и живут они на улицах, там и умирают…
25.01.2017 17:16 msk Казахстан История Наука Культура и искусство
Почти все памятники древнего Шымкента - города на юге Казахстана - отданы на растерзание вандалам. Но госструктуры, призванные следить за сохранностью историко-культурного наследия, игнорируют свои обязанности, что чревато гуманитарной катастрофой. В близости такой катастрофы убедился наш автор, побывав вместе с главным археологом Казахстана Бауыржаном Байтанаевым на крупных шымкентских городищах.
24.01.2017 15:00 msk Азимжан Аскаров Политика Имена Кыргызстан Права человека Законы Анализ Колонка эксперта Суд
Сегодняшняя колонка редактора «Ферганы» посвящена событию дня в Кыргызстане - решению суда оставить пожизненный приговор Азимжану Аскарову в силе. За что же судили журналиста и правозащитника, многие годы отстаивавшего справедливость и выступавшего против зарвавшихся власть имущих? Даниил Кислов уверен, что его друга приговорили за его отважную работу, за критику, за правду, которую отказывается видеть суд. Которую киргизское государство и общество до сих пор не в состоянии переварить.
23:21 Спустя неделю сайты государственных структур Казахстана повторно подверглись дерзким хакерским атакам
14:14 Туркменистан: Спустя два месяца после ареста судьба журналиста Радио Азатлык остается неизвестной
13:28 Казахстан: Журналиста и правозащитника Александра Харламова снова привлекают к уголовной ответственности
15:01 Казахстан: Члены закрытой Конфедерации независимых профсоюзов заявляют о политическом характере преследований
12:01 Узбекско-американский бизнес-форум в Ташкенте завершился подписанием ряда соглашений с крупными компаниями США
10:37 Таджикистан просит помощи международного сообщества в ликвидации последствий стихийных бедствий
13:23 Прокуратура Турции включила университеты в Киргизии, Казахстане и Туркмении в список проводников терроризма
10:58 В Таджикистане из-за схода снежных лавин погибли семь человек. Прервано автосообщение с Худжандом и Горным Бадахшаном
14:57 Гражданин Казахстана, член группировки «Солдаты Халифата», захвачен в ходе спецоперации против боевиков в Афганистане
14:31 Россия и Таджикистан договорились о взаимных авиарейсах. Проблемные вопросы решит Путин во время визита в Таджикистан
14:09 Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить похищенному узбекскому беженцу 19.500 евро
10:34 Таджикистан: Антикоррупционное агентство начало расследование деятельности администрации Душанбе в бытность мэром Убайдуллоева
17:57 Прокуратура Киева: Узбекистан до сих пор не потребовал экстрадиции родственника Ислама Каримова
10:46 Узбекистан: Центробанк обещает установить 1000 банкоматов в банках и на крупных предприятиях страны
10:30 МИД Туркмении недоволен намерениями Таджикистана проложить новые железнодорожные пути через Узбекистан
21:19 Узбекистан: Память Ислама Каримова будет увековечена монументами, университетами, дворцами и стипендиями
18:40 Казахстан: Назарбаев рассказал телезрителям о перераспределении полномочий между ветвями власти
11:35 Туркменистан: В центре Ашхабада сносят сотни частных жилых домов без предоставления нового жилья
16:22 Верховный комиссар ООН по правам человека: Приговор Азимжану Аскарову вызывает глубокую обеспокоенность
10:31 Правозащитники и адвокаты: Суд по Аскарову оказался маскарадом и шоу, был несправедлив и политически мотивирован
11:09 Кыргызстан: Врачам в Бишкеке под угрозой увольнения запретили просить дополнительное финансирование у властей
10:35 Узбекистан: Зачем в ташкентском метро считают людей? Рассматривается вопрос о бесплатном проезде для пенсионеров
16:15 Украина: В Киеве арестован Акбарали Абдуллаев - племянник жены Ислама Каримова, ранее сбежавший из-под ареста в Ташкенте
13:14 Россия: Следствие смягчило обвинения фигурантам бойни на Хованском кладбище – убийство теперь им не инкриминируется
11:09 НПО Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана создали коалицию по продвижению прав детей и женщин
17:30 В Казахстане пройдут переговоры по Сирии. Приглашены представители ООН, США и вооружённой оппозиции
15:09 Казахстан: К протесту нефтяников присоединились новые участники - уже голодают около 700 человек
14:31 Генпрокуратура Швеции: Уголовное дело, связанное с Гульнарой Каримовой, передадут в суд до конца года
08:56 Казахстан: Внук Назарбаева поддержал происходящие в стране аресты высокопоставленных чиновников