22 Январь 2017

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Азиятерра Умом Россию не понять. За что в Москве собрались ставить памятник Исламу Каримову

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Asia Terra Мирзиёев сообщил о серьезных проблемах в экономике Узбекистана и призвал к их решению

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Фергана как город

Новости Центральной Азии

Прощай, «Дружба, любовь, вечность»? К вопросу о трафике художественных ценностей из Узбекистана

Прощай, «Дружба, любовь, вечность»? К вопросу о трафике художественных ценностей из Узбекистана

20.01.2017 17:34 msk Законы Узбекистан Анализ Культура и искусство  Музей Савицкого

В декабре минувшего года новоизбранный президент Узбекистана подписал указ, разрешающий экспорт художественных ценностей. Значит ли это, что картины, составляющие золотой фонд республики, хлынут потоком на мировой рынок искусства? Пока не понятно. Однако то, к чему может привести приоритет права частной собственности над защитой культурного наследия, можно увидеть на примере судьбы одной из самых знаменитых картин в истории искусства Узбекистана. Речь о темпере Усто Мумина (Александра Николаева), неизвестно как оказавшейся за пределами страны.

Где вы, господин президент? Общественность Кыргызстана недоумевает по поводу молчания главы государства

Где вы, господин президент? Общественность Кыргызстана недоумевает по поводу молчания главы государства

20.01.2017 08:33 msk Политика Кыргызстан Общество Свободная трибуна

После крушения самолета на спящий поселок под Бишкеком прошло пять дней. Трагедия унесла десятки жизней, многие люди остались без крова. Главы государств и правительств зарубежных стран прислали телеграммы с соболезнованиями. Граждане Кыргызстана (и не только) собирают через соцсети денежную и материальную помощь пострадавшим. И лишь президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев всё это время хранит «гордое» молчание. Он не появился ни на месте катастрофы, не выступил ни по радио, ни по телевидению…

Анвар Олимов: «Василий Шукшин – таджикский писатель с русским именем»

Анвар Олимов: «Василий Шукшин – таджикский писатель с русским именем»

19.01.2017 18:12 msk Имена Россия Интервью Таджикистан Общество Культура и искусство 

В декабре минувшего года в Санкт-Петербурге прошла первая международная научно-исследовательская конференция «Диалоги о Шукшине», в которой приняли участие исследователи творчества Шукшина из России, Украины, Великобритании и других стран. Среди гостей форума был писатель и переводчик произведений Василия Шукшина из Таджикистана Анвар Олимов – человек, который перевел на таджикский язык и издал за свой счет многие произведения русского писателя. В беседе с «Ферганой» литератор рассказал о своем участии в конференции, а также о состоянии и проблемах художественного перевода в Таджикистане.

«Турецкий стрелок» Абдулкадир Машарипов: Факты, биография, версии

«Турецкий стрелок» Абдулкадир Машарипов: Факты, биография, версии

19.01.2017 13:07 msk Афганистан Политика Иран Криминал Религия Турция Узбекистан Терроризм

Кто такой Абдулкадир Машарипов, расстрелявший 39 человек в стамбульском клубе Reina? О том, что он является уроженцем Узбекистана, знают уже все. По сведениям турецких спецслужб, предполагаемый террорист был зарегистрирован в Коканде, но покинул родину в 2010 году. А по данным нашего агентства, он родился в Фергане, а какое-то время, вероятно, учился в средней школе №1… В любом случае, в судьбе Машарипова остается много неясного.

«Не ешьте на улицах» и «не говорите громко». Чему научат мигрантов Василиса и Снегурочка?

«Не ешьте на улицах» и «не говорите громко». Чему научат мигрантов Василиса и Снегурочка?

18.01.2017 16:40 msk Центральная азия Миграция  Россия Законы Интервью Общество

Департамент национальной политики столицы России выпустил новую памятку для «О правилах поведения мигранта в городе Москве». Пособие представляет собой 100-страничную брошюру, в которой тексты сопровождаются поясняющими комиксами с героями русских народных сказок. Авторы проекта уверены, что брошюра поможет иностранным мигрантам адаптироваться в российском обществе. Однако специалисты по миграции сочли пособие довольно сложным для восприятия и не вполне корректным. «Фергана» узнала, что думают о памятке и те, и другие.

Граница в фотографиях. Таджикско-афганский рубеж: чего ждать из-за Пянджа?

Граница в фотографиях. Таджикско-афганский рубеж: чего ждать из-за Пянджа?

17.01.2017 23:23 msk Центральная азия Политика Границы Экономика Таджикистан Узбекистан Терроризм

Жители приграничных с Афганистаном районов таджикского Бадахшана не первый год наблюдают на сопредельной территории картины мирной жизни – афганцы занимаются земледелием, строят дороги. То есть внешне ситуация выглядит абсолютно спокойной. Однако политики и эксперты постоянно выражают обеспокоенность обстановкой в сопредельном с Таджикистаном афганском приграничье и говорят об опасности ее обострения. «Фергана» выяснила, какие участки таджикско-афганской границы наиболее уязвимы, и что думают эксперты о том, откуда и от кого может исходить опасность.

Торговля людьми и адепты ИГ в Центральной Азии. Мнение политолога

Торговля людьми и адепты ИГ в Центральной Азии. Мнение политолога

17.01.2017 15:51 msk Центральная азия Афганистан Политика Казахстан Кыргызстан Таджикистан Религия Туркмения Терроризм Узбекистан Общество

В странах Центральной Азии сформировались неопатримониальные политические режимы, где вся экономическая система, «хлебные» государственные должности поделены между основными группами элит – «хозяином» и его «вассалами». Остальная же часть населения, не включенная в такие социальные связи, не имеет шансов получить достойную работу, спокойно и выгодно заниматься бизнесом и пребывает в состоянии бедности. Такие системы управления создают благоприятную почву для процветания торговли людьми и отправки их в ИГ, отмечает казахстанский политолог Талгат Мамырайымов, который в своей статье анализирует глубинные причины этого явления.

Узбекистан: Власти Галляарала решили разорить выходившую на пикеты семью

Узбекистан: Власти Галляарала решили разорить выходившую на пикеты семью

16.01.2017 23:04 msk Экономика Права человека Законы Узбекистан Общество

О Виолетте Куразовой из города Галляарал Джизакской области Узбекистана «Фергана» рассказывала в феврале 2014 года. Будучи несправедливо лишена жилья, она больше десяти раз выходила на пикеты. Власти района обещали решить её вопрос, но обманули, и конфликт разгорелся с новой силой. Теперь в наказание за строптивость у матери трёх малолетних детей отбирают всё - и земельный участок, и дом, построенный отцом, и магазин, под который заняты большие деньги.

Трагедия на рассвете. В Кыргызстане Boeing рухнул на спящий поселок

Трагедия на рассвете. В Кыргызстане Boeing рухнул на спящий поселок

16.01.2017 18:05 msk Политика Экономика Казахстан Кыргызстан Турция Разное Общество

В Киргизии 17 января объявлен днем траура в связи с гибелью 37 человек, в том числе 12 детей, в результате крушения грузового самолета Boeing, рухнувшего сегодня утром неподалеку от международного аэропорта «Манас». Самолет заходил на посадку, но, не дотянув до взлетно-посадочной полосы полтора-два километра, упал на жилые дома поселка Дача-Суу. «Фергана» собрала информацию о событиях сегодняшнего дня в Киргизии, связанных с трагедией под «Манасом», а также о турецкой компании, которой принадлежал рухнувший самолет, и ее владельце.

Правительства и население Центральной Азии пока не способны предотвратить нарастающий кризис водных ресурсов

Правительства и население Центральной Азии пока не способны предотвратить нарастающий кризис водных ресурсов

16.01.2017 16:17 msk Ислам Каримов Центральная азия Политика Экономика Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркмения Узбекистан Анализ Вода Колонка эксперта

В январе 2017 года журнале Harvard International Review вышла статья о проблемах водоснабжения в Центральной Азии. Ее автор - ассоциированный научный сотрудник лондонской Школы восточных и африканских исследований (SOAS), историк и социолог Алишер Ильхамов. Ученый считает, что главной причиной водных проблем в постсоветской Центральной Азии является нездоровый климат межгосударственных отношений на региональном уровне. Мы предлагаем заинтересованным читателям сокращенный перевод этой работы на русский язык.

Центр временного содержания мигрантов в Сахарово: неспокойные будни

Центр временного содержания мигрантов в Сахарово: неспокойные будни

13.01.2017 18:52 msk Центральная азия Экономика Миграция  Права человека Россия Интервью Законы Общество

Центр временного содержания иностранных граждан в Сахарово (Новая Москва). Сюда привозят иностранцев, в отношении которых столичными судами вынесено решение о выдворении. Это режимное учреждение, находящееся в подчинении МВД России. Его посещение строго ограничено. Корреспонденту «Ферганы» удалось побывать в ЦВСИГ вместе с представителями Красного Креста и ознакомиться с условиями, в которых содержатся там мигранты.

Голоса миграции. Приехать в Москву и найти новую родню

Голоса миграции. Приехать в Москву и найти новую родню

12.01.2017 18:41 msk Центральная азия Миграция  Россия Таджикистан Общество

У каждого трудового мигранта в России – своя история и свой опыт. У кого-то сугубо он негативный, как у героини одного из предыдущих рассказов рубрики «Голоса миграции», другие же, напротив, считают, что у них все сложилось удачно, и им повезло. София относит себя ко второй категории. Приехав в Москву из горного таджикского села, женщина не потерялась в суете большого города благодаря тому, что попала на работу в сердобольную московскую семью, принявшую ее, как родного человека.

Суд упразднил крупнейшее независимое профсоюзное объединение Казахстана

Суд упразднил крупнейшее независимое профсоюзное объединение Казахстана

12.01.2017 18:30 msk Политика Казахстан Права человека Законы Суд

В Казахстане ликвидирована Конфедерация независимых профсоюзов страны - единственная официально зарегистрированная независимая профсоюзная ассоциация. В отношении её председателя возбуждено уголовное дело. Всё это происходит на фоне протестов работников нефтесервисных предприятий на западе страны и судов по ликвидации оставшихся независимых отраслевых профсоюзов.

Узбекские и китайские археологи совместно раскопали древнюю столицу Ферганы

Узбекские и китайские археологи совместно раскопали древнюю столицу Ферганы

12.01.2017 00:03 msk Китай История Наука Россия Интервью Узбекистан Культура и искусство 

«Археологи Китая и Узбекистана переписали историю древнего города». Информационное сообщение под таким заголовком появилось на ленте информационного агентства «Синьхуа». В нем со ссылкой на форум по археологии Академии общественных наук Китая говорится, что группа археологов из Китая и Узбекистана сделала значимое открытие при раскопках развалин древнего города Мингтепа, расположенного на юго-востоке Ферганской долины. Доказана древность этого городища, которое, вероятнее всего, является развалинами горда Эрши - столицы древнего государства Давань.

Что в имени тебе моем? Как киргизы нарекают своих детей

Что в имени тебе моем? Как киргизы нарекают своих детей

11.01.2017 20:55 msk Имена Кыргызстан Общество Культура и искусство 

По имени человека можно узнать половину о его жизни, говорят в Киргизии. Это действительно так. Считается, что имя для киргиза имеет сакральное значение и влияет на его судьбу. В народе бытует мнение, что имя может уберечь человека от злых духов или даже помочь родить наследника. «Фергана» разбиралась, какое влияние на киргизские имена оказали народные поверья, советская эпоха и годы независимости.

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Хроника событий

20 Январь

17:42  «Репортеры без границ»: Под давлением чрезвычайного положения журналистика в Турции умирает

17:27  Казахстан: Апелляционный суд оставил без изменений приговор Бокаеву и Аяну

16:15  Украина: В Киеве арестован Акбарали Абдуллаев - племянник жены Ислама Каримова, ранее сбежавший из-под ареста в Ташкенте

13:14  Россия: Следствие смягчило обвинения фигурантам бойни на Хованском кладбище – убийство теперь им не инкриминируется

11:09  НПО Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана создали коалицию по продвижению прав детей и женщин

11:02  В Узбекистане могут ввести внутренние паспорта и отменить разрешение на выезд

10:58  Турция: В парламенте противница конституционной реформы приковала себя к трибуне наручниками

09:29  Гражданин Казахстана, арестованный в США, признался в своих намерениях присоединиться к ИГИЛ

19 Январь

17:30  В Казахстане пройдут переговоры по Сирии. Приглашены представители ООН, США и вооружённой оппозиции

13:11  Сенсация Australian Open: Узбекистанец Денис Истомин обыграл вторую ракетку мира Джоковича

12:13  В Туркменистане на фоне массового падежа домашнего скота частники продают мясо за полцены

18 Январь

15:37  В Турции работают десятки тысяч жителей стран Центральной Азии, большинство - нелегально

15:09  Казахстан: К протесту нефтяников присоединились новые участники - уже голодают около 700 человек

13:58  Узбекистан: Шавкат Мирзиёев хочет поскорее распродать государственную собственность

12:17  Узбекистан: Группа «Бесстрашные» проверила работу народных приёмных президента

10:38  В Туркменистане зарегистрировано девять кандидатов в президенты

17 Январь

18:27  Открылся новый экспертно-аналитический интернет-портал KazakhSTAN 2.0

15:00  Правозащитники: В Крыму исчез гражданин Узбекистана, преследуемый на родине и ищущий убежища

14:31  Генпрокуратура Швеции: Уголовное дело, связанное с Гульнарой Каримовой, передадут в суд до конца года

11:56  Турция: Исполнитель теракта в Reina признал свою вину. Детали операции по его поимке

10:47  Госкомстат Узбекистана: Рождаемость снизилась, смертность выросла, в брак вступают реже

09:30  В Турции задержан исполнитель теракта в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь

08:56  Казахстан: Внук Назарбаева поддержал происходящие в стране аресты высокопоставленных чиновников

00:08  Кыргызстан, суд по делу Аскарова: Оглашение приговора вновь перенесено на неделю

16 Январь

15:34  Казахстан: В очереди за временной регистрацией умер ещё один человек

15:25  Узбекистан: Президент устроил разнос правительству, которое возглавлял в течение тринадцати лет

13:36  Казахстан: Бывший замглавы администрации президента арестован за разглашение гостайны

11:20  Узбекистан: Гульнара Каримова допрошена в Ташкенте швейцарскими прокурорами. Она «была настроена агрессивно»

10:08  Кыргызстан: Под Бишкеком на поселок рухнул грузовой самолет, 37 человек погибли

13 Январь

17:41  Узбекистан: Свободная экономическая зона появится и в Хорезмской области

16:33  Кыргызстан: Верховный суд исполнил решение комитета ООН по делу убитого милиционерами Ташкенбая Мойдунова

13:55  В Узбекистане установлены максимальные цены на 343 наименования лекарств и медицинских изделий

12:32  Гражданам Узбекистана запретили совершать хадж повторно

11:47  Узбекистан: Глава Бухарской области обязал руководителей использовать для отчётов Telegram

11:00  Human Rights Watch: Власти стран Центральной Азии должны покончить с пытками и обеспечить уважение основных прав и свобод граждан

10:42  Казахстан: Генпрокуратура готова принимать от населения анонимные доносы

12 Январь

14:48  Таджикистан: Президент Рахмон назначил своего сына Рустама Эмомали мэром Душанбе

11:18  Турция: Во время обсуждения реформы Конституции в парламенте произошла массовая драка

10:06  Казахстан: Марат Тажин оставил пост посла в России и вернулся в администрацию президента

11 Январь

18:46  Таджикистан: Силовики преследуют семью правозащитницы Шабнам Худойдодовой

15:33  КЗЖ призвал Всемирный банк сделать освобождение Азимжана Аскарова условием сотрудничества с Кыргызстаном

14:20  Казахстан: Бигельды Габдуллин признал свою вину и возместил ущерб в размере 20 миллионов тенге

11:26  В Казахстане по подозрению в получении взяток задержан экс-министр экономики Куандык Бишимбаев

11:08  В Узбекистане разрешили отправлять на экспорт картины, антиквариат, зерно и мясо

09:32  В Казахстане стандартизируют требования к информационной безопасности

10 Январь

18:02  Афганистан: Жертвами двух взрывов в Кабуле стали 30 человек, около 80 ранены

17:26  Узбекистан: Закон об административном аресте подписан, но вступит в силу только через два года

15:00  Россия: В аппарате детского омбудсмена будет создана рабочая группа по международным вопросам защиты прав детей

13:47  Узбекистан: Открытие музея Ислама Каримова приурочено ко дню его рождения

10:18  Суд по делу Аскарова: Оглашение приговора отложено на неделю

9 Январь

18:45   Россия: Гражданке Узбекистана Нилуфар Мамасаидовой вернули ее годовалую дочь

14:31  Казахстан: Тысячи людей штурмуют центры обслуживания населения, чтобы зарегистрироваться

13:36  Узбекистан: Авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» покупает ещё четыре «лайнера мечты»

11:11  Узбекистан: Первые в 2017 году кадровые назначения в руководстве страны

10:00  Узбекистан отложил отмену виз для граждан 27 стран на четыре года

09:15  Источники «Ферганы»: Мандаты ОБСЕ в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане на 2017 год не продлены?

8 Январь

18:59  Казахстан: Поправки к антитеррористическому законодательству страны существенно осложнили жизнь гражданам

15:35  Узбекистан: Фонд имени Ислама Каримова объявил отбор молодых талантов для обучения за рубежом

15:02  В Казахстане вновь протестуют рабочие нефтесервисных предприятий

11:38  В нападении на ночной клуб в Стамбуле полиция Турции подозревает уроженца Узбекистана Абдулгадира Машарипова

7 Январь

14:12  Сенатор Елена Мизулина взяла под личный контроль ситуацию с изъятым полицией ребенком гражданки Узбекистана

4 Январь

20:30  В Москве сотрудники полиции отобрали у гражданки Узбекистана годовалую дочь

09:45  Узбекистан: Закон о борьбе с коррупцией подписан президентом, опубликован в печати и вступил в силу

 Хроника (архив)

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