6 Февраль 2017

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Страницы истории: Случай с Брежневым в Ташкенте - с другого ракурса

Страницы истории: Случай с Брежневым в Ташкенте - с другого ракурса

03.02.2017 17:54 msk История Россия Узбекистан

После публикации материала «Тайна ташкентского авиазавода: Кто ускорил смерть Леонида Брежнева?» редакция «Ферганы» получила ещё одно свидетельское, так сказать, показание о происшествии на авиационном производственном объединении имени Чкалова (ТАПОиЧ) в марте 1982 года, когда в Ташкенте получил травму генеральный секретарь ЦК Компартии СССР Леонид Брежнев. Историей поделился кинорежиссёр Шухрат Махмудов.

Голоса миграции. «Хочу вернуться в этот неугомонный и такой родной город!»

Голоса миграции. «Хочу вернуться в этот неугомонный и такой родной город!»

03.02.2017 17:31 msk Политика Миграция  Права человека Россия Таджикистан Общество

Его зовут Бахт, что в переводе с таджикского означает «счастье». Он и считает себя счастливым и везучим. Десять лет ему везло в России и с работой, и с людьми. Не повезло только прошлой осенью, когда его задержала полиция и отправила на депортацию. Но Бахт ни на кого не в обиде, даже на полицейских, и скучает по полюбившейся ему Москве. В нашей рубрике «Голоса миграции» Бахт делится с читателями «Ферганы» своей миграционной историей.

По правилам винодела. В Казахстане суд запретил СМИ освещать судебный процесс против интернет-изданий

По правилам винодела. В Казахстане суд запретил СМИ освещать судебный процесс против интернет-изданий

02.02.2017 17:22 msk Политика Казахстан Права человека Криминал Общество Свобода слова Суд

Первого февраля в Алма-Ате прошло первое заседание по иску бывшего министра государственных доходов и экс-министра финансов Казахстана Зейнуллы Какимжанова к интернет-изданию Ratel.Kz и сайту «Forbes-Казахстан». Бывший чиновник расценил публикации о себе как оскорбление его чести и достоинства и потребовал в качестве компенсации $230 тысяч. А судья Тимур Жумамуратов удовлетворил ходатайство истца о запрете освещения судебного процесса в СМИ и социальных сетях.

Голоса миграции. Сами из Таджикистана: «Я старший и должен помогать остальным»

Голоса миграции. Сами из Таджикистана: «Я старший и должен помогать остальным»

02.02.2017 15:28 msk Политика Экономика Миграция  Права человека Россия Таджикистан Общество

Сегодня герой нашей постоянной рубрики «Голоса миграции» – таджикистанец Сами. Аккуратно одетый, спортивно сложенный парень 22 лет, хорошо говорит по-русски. После окончания школы Сами сделал осознанный выбор – не продолжать учебу, а сменить отца, который многие годы трудился в России, чтобы содержать свою семью. Благодаря отчасти везению, но во многом собственным разумным действиям, Сами удалось найти хорошую работу и избежать многих неприятных инцидентов, которые происходят в России с мигрантами из Центральной Азии. За рассуждениями этого парня – уже мудрый и неизбитый взгляд на жизнь.

Тайна ташкентского авиазавода: Кто ускорил смерть Леонида Брежнева?

Тайна ташкентского авиазавода: Кто ускорил смерть Леонида Брежнева?

01.02.2017 20:39 msk История Россия Узбекистан

Весной 1982 года генеральный секретарь ЦК Компартии СССР Леонид Брежнев побывал в Ташкенте, где во время посещения авиационного производственного объединения имени Чкалова (ТАПОиЧ) получил травмы, от которых, вероятно, так и не оправился. Из скупых информационных сообщений известно, что при осмотре корпусов авиазавода на Брежнева «обрушились мостки, полные людей». В итоге у него оказалась сломана ключица, которая так и не срослась. Спустя несколько месяцев Брежнев умер. Нештатный корреспондент «Ферганы» Виктор Крымзалов был очевидцем того события.

Без тщеславия и шика. Кыргызстанцам выгоднее проводить свадьбы в России

Без тщеславия и шика. Кыргызстанцам выгоднее проводить свадьбы в России

01.02.2017 15:48 msk Центральная азия Политика Экономика Миграция  Кыргызстан Таджикистан Общество

Свадьба в странах Центральной Азии – не просто семейное событие, а пышное торжество, которое семьи жениха и невесты должны провести с особой помпезностью, чтобы не ударить лицом в грязь перед несколькими сотнями гостей. Это своеобразная ярмарка тщеславия, на которую люди копят годами, даже берут кредиты. Но киргизские мигранты нашли способ экономии: проводят свадьбы в России, где она обходится в несколько раз дешевле, чем на родине.

1991 год. У кого «вырывал микрофон» президент Узбекистана Ислам Каримов?..

1991 год. У кого «вырывал микрофон» президент Узбекистана Ислам Каримов?..

31.01.2017 13:32 msk Ислам Каримов Центральная азия История Религия Терроризм Узбекистан Общество

За последние двадцать лет в Центральной Азии выросло новое поколение, которое почти ничего не знает не только об истории образования Исламского движения Узбекистана, но и, к примеру, об Андижанском расстреле - событии двенадцатилетней давности. Восполнить пробелы в исторической памяти молодой аудитории помогут публикации, подобные той, что мы предлагаем вам сегодня. Речь идет о документальном описании встречи Ислама Каримова и Тахира Юлдаша в Намангане в декабре 1991 года. Читайте, смотрите, слушайте.

Цветы Петербурга. Шерше ля фам, или Кто делает газету для мигранток из Центральной Азии

Цветы Петербурга. Шерше ля фам, или Кто делает газету для мигранток из Центральной Азии

31.01.2017 11:36 msk Центральная азия Границы Экономика Миграция  Казахстан Кыргызстан Права человека Россия Таджикистан Туркмения Узбекистан Общество

В середине декабря 2016 года в Санкт-Петербурге вышел первый номер газеты для женщин из стран Центральной Азии под названием «Гул» («Цветок»). Особенность издания в том, что его авторами являются сами мигрантки, которые хорошо знакомы с проблемами женщин, приезжающих на заработки в Россию. По их словам, женщины подвергаются двойной дискриминации – по статусу и по гендеру, а потому нуждаются в большей поддержке. Цель издания – дать им почувствовать эту поддержку и предоставить возможность высказаться о наболевшем. Создатели газеты рассказали «Фергане» об идее проекта и о собственном миграционном опыте.

Интуристу на заметку: Как Алма-Ата встречает гостей

Интуристу на заметку: Как Алма-Ата встречает гостей

30.01.2017 17:33 msk Казахстан Общество Спорт Чужие города Туризм

В Алма-Ате началась Универсиада - международные спортивные соревнования среди студентов. Власти города ожидают приезда около 30 тысяч туристов из-за рубежа. «Фергана» решила рассказать, с чем могут столкнуться гости самого большого города Казахстана сразу по прилёте.

Плов как центр притяжения. В Таджикистане воздают почести любимому блюду

Плов как центр притяжения. В Таджикистане воздают почести любимому блюду

30.01.2017 10:05 msk Центральная азия Таджикистан Узбекистан Общество Культура и искусство 

В городе Худжанде, что на севере Таджикистана, строится уникальный Национальный центр «Оши палав» («Плов»). По замыслу его создателей, центр будет представлять собой не просто заведение общепита, а этнокультурное учреждение, задача которого – сохранять и популяризовать традиции приготовления плова и других национальных таджикских блюд. Ожидается, что в нем ежедневно будут готовить до десяти наиболее популярных в народе видов плова, причем, только из продуктов отечественного производства. Подробности – в материале «Ферганы».

Цензура в Сети: Как, кого и за что блокируют в Казахстанском интернете

Цензура в Сети: Как, кого и за что блокируют в Казахстанском интернете

28.01.2017 10:00 msk Социальные сети Политика Казахстан Права человека Законы Интернет Терроризм Общество Свобода слова Суд

Блокировка доступа к отдельным сайтам или даже ко всему интернету в Казахстане – дело привычное. В последние годы государство стало подводить под эту многолетнюю практику какую-то законодательную базу. Корреспондент «Ферганы» попытался вспомнить, с чего всё начиналось, какие сайты первыми попали в опалу, и рассмотреть, как казахстанское интернет-сообщество противостоит властям.

Тяжесть «груза 200». Как кыргызстанцев отправляют в последний путь из России на родину

Тяжесть «груза 200». Как кыргызстанцев отправляют в последний путь из России на родину

26.01.2017 16:51 msk Миграция  Кыргызстан Россия Права человека Законы Общество

Ежегодно в Кыргызстан для захоронения на родине прибывает несколько сотен тел соотечественников. Большую часть из них составляют погибшие в России трудовые мигранты. В бюджете Кыргызстана заложены деньги на транспортировку «грузов 200» из-за рубежа. Однако чтобы их получить, кыргызстанцам необходимо предоставить документы о легальном пребывании на территории России, которых зачастую у них нет. Как мигранты решают вопрос отправки на родину тел своих погибших земляков, разбиралась московский корреспондент «Ферганы» Екатерина Иващенко.

Когда в Узбекистане откроют приюты для бомжей?

Когда в Узбекистане откроют приюты для бомжей?

26.01.2017 14:43 msk Социальные сети Права человека Узбекистан Общество

Сколько сегодня в Узбекистане бездомных, неизвестно. В одном только Ташкенте их, по самым скромным подсчетам, не меньше сотни. Но ни одного приюта для них в стране нет. В Узбекистане до сих пор действует некое распоряжение бывшего президента Ислама Каримова оформлять одинокого пожилого человека в дом престарелых только при наличии у него паспорта с пропиской. А у бомжей, как правило, нет никаких документов. Вот и живут они на улицах, там и умирают…

Казахстан: В Шымкенте безнаказанно уничтожаются памятники археологии

Казахстан: В Шымкенте безнаказанно уничтожаются памятники археологии

25.01.2017 17:16 msk Казахстан История Наука Культура и искусство 

Почти все памятники древнего Шымкента - города на юге Казахстана - отданы на растерзание вандалам. Но госструктуры, призванные следить за сохранностью историко-культурного наследия, игнорируют свои обязанности, что чревато гуманитарной катастрофой. В близости такой катастрофы убедился наш автор, побывав вместе с главным археологом Казахстана Бауыржаном Байтанаевым на крупных шымкентских городищах.

Приговор в Кыргызстане: Высшая мера лицемерия

Приговор в Кыргызстане: Высшая мера лицемерия

24.01.2017 15:00 msk Азимжан Аскаров Политика Имена Кыргызстан Права человека Законы Анализ Колонка эксперта Суд

Сегодняшняя колонка редактора «Ферганы» посвящена событию дня в Кыргызстане - решению суда оставить пожизненный приговор Азимжану Аскарову в силе. За что же судили журналиста и правозащитника, многие годы отстаивавшего справедливость и выступавшего против зарвавшихся власть имущих? Даниил Кислов уверен, что его друга приговорили за его отважную работу, за критику, за правду, которую отказывается видеть суд. Которую киргизское государство и общество до сих пор не в состоянии переварить.

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