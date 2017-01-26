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26 Январь 2017
Новая газета Демократизация по-суперпрезидентски. Назарбаев поделится властью с парламентом, чтобы укрепить личную власть
Голос Свободы Потеряв все надежды на справедливость, Азимжан Аскаров решил принять смерть
KazIslam В Афганистане арестованы боевики из Казахстана и Туркменистана
BBC Трамп назвал пытки эффективным средством борьбы с террором
Подробно.Uz Малазийцы приедут в Узбекистан в «малый хадж»
Коммерсант Зайти в интернет жителям КНР будет тяжелее
Ratel.Kz Привет Мадонне от нашего Уголовного кодекса (колонка Евгения Жовтиса)
РИАН В Турции семь россиян предстали перед судом за попытку подготовки теракта
МК-Турция Бывший турецкий офицер в НАТО: Цель июльского мятежа – провалить переворот
Азаттык В Киргизии учреждены сухопутные войска
Настоящее время Нечеловеческие условия. Как работают патологоанатомы в киргизских моргах
Мигрант.Фергана.Ру Снова о магазине «Продукты» в Москве. Казахстанец рассказал, как его насильно удерживали в рабстве
OpenAsia Ворованные чайники и родственники-самозванцы: кто нагревает руки на бишкекской трагедии?
Эсквайр.Kz Каково это – заболеть психически в Казахстане
Zanoza Приговор Аскарову - узаконенная пытка на государственном уровне
Азаттык Казахстан утратил восемь позиций в Индексе восприятия коррупции
Deutsche Welle Приговор правозащитнику Аскарову: ловушка для Бишкека
Коммерсант Реджеп Тайип Эрдоган просит больше власти
Настоящее время Глава МВД Таджикистана приказал милиционерам страны похудеть
Мигрант.Фергана.Ру Казахстанский омбудсмен просит российских коллег помочь защитить мигрантов от рабского труда
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Новости Центральной Азии
Казахстан: В Шымкенте безнаказанно уничтожаются памятники археологии
24.01.2017 15:00 msk Азимжан Аскаров Политика Имена Кыргызстан Права человека Законы Анализ Колонка эксперта Суд
Сегодняшняя колонка редактора «Ферганы» посвящена событию дня в Кыргызстане - решению суда оставить пожизненный приговор Азимжану Аскарову в силе. За что же судили журналиста и правозащитника, многие годы отстаивавшего справедливость и выступавшего против зарвавшихся власть имущих? Даниил Кислов уверен, что его друга приговорили за его отважную работу, за критику, за правду, которую отказывается видеть суд. Которую киргизское государство и общество до сих пор не в состоянии переварить.
24.01.2017 13:19 msk Центральная азия Политика Границы Казахстан Кыргызстан Таджикистан Узбекистан Общество Колонка эксперта Ферганская долина
Начиная с сентября 2016 года, контакты между президентами, министрами и другими официальными лицами Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана заметно активизировались. Заявления, сделанные президентами во время личных встреч или телефонных разговоров, вселяют надежду на то, что страны выходят на новый уровень сотрудничества, считает известный живущий в эмиграции узбекский политик Пулат Ахунов, который предлагает властям трех стран по примеру Североевропейского Совета начать региональную интеграцию с создания нового совещательного органа.
24.01.2017 09:11 msk Азимжан Аскаров Политика Кыргызстан Права человека Законы Общество Суд
Утром 24 января в Бишкеке оглашено решение суда по делу журналиста и правозащитника, этнического узбека Азимжана Аскарова, приговоренного к пожизненному заключению. Приговор 66-летнему Аскарову, проведшему за решеткой уже 6 с половиной лет, оставлен в силе (хотя может быть обжалован в Верховном суде Кыргызстана). После оглашения решения суда Аскаров выкрикнул, что объявляет бессрочную голодовку.
23.01.2017 17:13 msk Экономика Права человека Законы Узбекистан Общество
Постоянные перебои с электроснабжением в Самарканде уже не первый год широко обсуждаются в социальных сетях и даже стали объектом для шуток. Однако жителям второго по значимости города Узбекистана совсем не смешно. Особенно в этом году, когда некоторые районы стали напоминать зоны военных действий, где электроэнергия отсутствует сутками. Своими наблюдениями и мнением о причинах энергетического кризиса поделился с нами читатель «Ферганы», житель Самарканда.
22.01.2017 15:50 msk Социальные сети Законы Узбекистан Общество Культура и искусство
После публикации статьи, посвященной экспорту предметов искусства из Узбекистана и связанных с этим проблемах, ее автору - канадскому искусствоведу Борису Чуховичу - стали доступны новые уточняющие сведения. Автор считает необходимым оповестить о них общественность, а также выражает надежду на продолжение широкой дискуссии на затронутую тему, уже начавшейся в социальных сетях.
20.01.2017 17:34 msk Законы Узбекистан Анализ Культура и искусство Музей Савицкого
В декабре минувшего года новоизбранный президент Узбекистана подписал указ, разрешающий экспорт художественных ценностей. Значит ли это, что картины, составляющие золотой фонд республики, хлынут потоком на мировой рынок искусства? Пока не понятно. Однако то, к чему может привести приоритет права частной собственности над защитой культурного наследия, можно увидеть на примере судьбы одной из самых знаменитых картин в истории искусства Узбекистана. Речь о темпере Усто Мумина (Александра Николаева), неизвестно как оказавшейся за пределами страны.
20.01.2017 08:33 msk Политика Кыргызстан Общество Свободная трибуна
После крушения самолета на спящий поселок под Бишкеком прошло пять дней. Трагедия унесла десятки жизней, многие люди остались без крова. Главы государств и правительств зарубежных стран прислали телеграммы с соболезнованиями. Граждане Кыргызстана (и не только) собирают через соцсети денежную и материальную помощь пострадавшим. И лишь президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев всё это время хранит «гордое» молчание. Он не появился ни на месте катастрофы, не выступил ни по радио, ни по телевидению…
19.01.2017 18:12 msk Имена Россия Интервью Таджикистан Общество Культура и искусство
В декабре минувшего года в Санкт-Петербурге прошла первая международная научно-исследовательская конференция «Диалоги о Шукшине», в которой приняли участие исследователи творчества Шукшина из России, Украины, Великобритании и других стран. Среди гостей форума был писатель и переводчик произведений Василия Шукшина из Таджикистана Анвар Олимов – человек, который перевел на таджикский язык и издал за свой счет многие произведения русского писателя. В беседе с «Ферганой» литератор рассказал о своем участии в конференции, а также о состоянии и проблемах художественного перевода в Таджикистане.
19.01.2017 13:07 msk Афганистан Политика Иран Криминал Религия Турция Узбекистан Терроризм
Кто такой Абдулкадир Машарипов, расстрелявший 39 человек в стамбульском клубе Reina? О том, что он является уроженцем Узбекистана, знают уже все. По сведениям турецких спецслужб, предполагаемый террорист был зарегистрирован в Коканде, но покинул родину в 2010 году. А по данным нашего агентства, он родился в Фергане, а какое-то время, вероятно, учился в средней школе №1… В любом случае, в судьбе Машарипова остается много неясного.
18.01.2017 16:40 msk Центральная азия Миграция Россия Законы Интервью Общество
Департамент национальной политики столицы России выпустил новую памятку для «О правилах поведения мигранта в городе Москве». Пособие представляет собой 100-страничную брошюру, в которой тексты сопровождаются поясняющими комиксами с героями русских народных сказок. Авторы проекта уверены, что брошюра поможет иностранным мигрантам адаптироваться в российском обществе. Однако специалисты по миграции сочли пособие довольно сложным для восприятия и не вполне корректным. «Фергана» узнала, что думают о памятке и те, и другие.
17.01.2017 23:23 msk Центральная азия Политика Границы Экономика Таджикистан Узбекистан Терроризм
Жители приграничных с Афганистаном районов таджикского Бадахшана не первый год наблюдают на сопредельной территории картины мирной жизни – афганцы занимаются земледелием, строят дороги. То есть внешне ситуация выглядит абсолютно спокойной. Однако политики и эксперты постоянно выражают обеспокоенность обстановкой в сопредельном с Таджикистаном афганском приграничье и говорят об опасности ее обострения. «Фергана» выяснила, какие участки таджикско-афганской границы наиболее уязвимы, и что думают эксперты о том, откуда и от кого может исходить опасность.
17.01.2017 15:51 msk Центральная азия Афганистан Политика Казахстан Кыргызстан Таджикистан Религия Туркмения Терроризм Узбекистан Общество
В странах Центральной Азии сформировались неопатримониальные политические режимы, где вся экономическая система, «хлебные» государственные должности поделены между основными группами элит – «хозяином» и его «вассалами». Остальная же часть населения, не включенная в такие социальные связи, не имеет шансов получить достойную работу, спокойно и выгодно заниматься бизнесом и пребывает в состоянии бедности. Такие системы управления создают благоприятную почву для процветания торговли людьми и отправки их в ИГ, отмечает казахстанский политолог Талгат Мамырайымов, который в своей статье анализирует глубинные причины этого явления.
16.01.2017 23:04 msk Экономика Права человека Законы Узбекистан Общество
О Виолетте Куразовой из города Галляарал Джизакской области Узбекистана «Фергана» рассказывала в феврале 2014 года. Будучи несправедливо лишена жилья, она больше десяти раз выходила на пикеты. Власти района обещали решить её вопрос, но обманули, и конфликт разгорелся с новой силой. Теперь в наказание за строптивость у матери трёх малолетних детей отбирают всё - и земельный участок, и дом, построенный отцом, и магазин, под который заняты большие деньги.
16.01.2017 18:05 msk Политика Экономика Казахстан Кыргызстан Турция Разное Общество
В Киргизии 17 января объявлен днем траура в связи с гибелью 37 человек, в том числе 12 детей, в результате крушения грузового самолета Boeing, рухнувшего сегодня утром неподалеку от международного аэропорта «Манас». Самолет заходил на посадку, но, не дотянув до взлетно-посадочной полосы полтора-два километра, упал на жилые дома поселка Дача-Суу. «Фергана» собрала информацию о событиях сегодняшнего дня в Киргизии, связанных с трагедией под «Манасом», а также о турецкой компании, которой принадлежал рухнувший самолет, и ее владельце.
10:46 Узбекистан: Центробанк обещает установить 1000 банкоматов в банках и на крупных предприятиях страны
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16:15 Украина: В Киеве арестован Акбарали Абдуллаев - племянник жены Ислама Каримова, ранее сбежавший из-под ареста в Ташкенте
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11:09 НПО Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана создали коалицию по продвижению прав детей и женщин
17:30 В Казахстане пройдут переговоры по Сирии. Приглашены представители ООН, США и вооружённой оппозиции
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15:25 Узбекистан: Президент устроил разнос правительству, которое возглавлял в течение тринадцати лет
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11:00 Human Rights Watch: Власти стран Центральной Азии должны покончить с пытками и обеспечить уважение основных прав и свобод граждан
15:33 КЗЖ призвал Всемирный банк сделать освобождение Азимжана Аскарова условием сотрудничества с Кыргызстаном
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11:26 В Казахстане по подозрению в получении взяток задержан экс-министр экономики Куандык Бишимбаев
17:26 Узбекистан: Закон об административном аресте подписан, но вступит в силу только через два года
15:00 Россия: В аппарате детского омбудсмена будет создана рабочая группа по международным вопросам защиты прав детей
18:59 Казахстан: Поправки к антитеррористическому законодательству страны существенно осложнили жизнь гражданам