16 Январь 2017

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Eurasianet Узбекистан: Многочисленность женщин-мардикеров отражает ситуацию с безработицей в стране

Азия-плюс Мечта Леокадии Ковтун. Почему ветераны ВОВ становятся в Таджикистане бездомными?

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Афганистан.Ру США признали факт гибели 33 мирных жителей в ходе ноябрьской зачистки в Кундузе

Tengrinews.kz Казахстан: Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев арестован

АНТ Раковая опухоль туркменской медицины, или Почему при президенте-враче здравоохранение дошло «до ручки»

НГ Астана готовится к транзиту власти


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Фергана как город

Новости Центральной Азии

Трагедия на рассвете. В Кыргызстане Boeing рухнул на спящий поселок

Трагедия на рассвете. В Кыргызстане Boeing рухнул на спящий поселок

16.01.2017 18:05 msk Политика Экономика Казахстан Кыргызстан Турция Разное Общество

В Киргизии 17 января объявлен днем траура в связи с гибелью 37 человек, в том числе 12 детей, в результате крушения транспортного самолета Boeing, рухнувшего сегодня утром неподалеку от международного аэропорта «Манас». Самолет заходил на посадку, но, не дотянув до взлетно-посадочной полосы полтора-два километра, упал на жилые дома поселка Дача-Суу. «Фергана» собрала информацию о событиях сегодняшнего дня в Киргизии, связанных с трагедией под «Манасом», а также о турецкой компании, которой принадлежал рухнувший самолет, и ее владельце.

Правительства и население Центральной Азии пока не способны предотвратить нарастающий кризис водных ресурсов

Правительства и население Центральной Азии пока не способны предотвратить нарастающий кризис водных ресурсов

16.01.2017 16:17 msk Ислам Каримов Центральная азия Политика Экономика Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркмения Узбекистан Анализ Вода Колонка эксперта

В январе 2017 года журнале Harvard International Review вышла статья о проблемах водоснабжения в Центральной Азии. Ее автор - ассоциированный научный сотрудник лондонской Школы восточных и африканских исследований (SOAS), историк и социолог Алишер Ильхамов. Ученый считает, что главной причиной водных проблем в постсоветской Центральной Азии является нездоровый климат межгосударственных отношений на региональном уровне. Мы предлагаем заинтересованным читателям сокращенный перевод этой работы на русский язык.

Центр временного содержания мигрантов в Сахарово: неспокойные будни

Центр временного содержания мигрантов в Сахарово: неспокойные будни

13.01.2017 18:52 msk Центральная азия Экономика Миграция  Права человека Россия Интервью Законы Общество

Центр временного содержания иностранных граждан в Сахарово (Новая Москва). Сюда привозят иностранцев, в отношении которых столичными судами вынесено решение о выдворении. Это режимное учреждение, находящееся в подчинении МВД России. Его посещение строго ограничено. Корреспонденту «Ферганы» удалось побывать в ЦВСИГ вместе с представителями Красного Креста и ознакомиться с условиями, в которых содержатся там мигранты.

Голоса миграции. Приехать в Москву и найти новую родню

Голоса миграции. Приехать в Москву и найти новую родню

12.01.2017 18:41 msk Центральная азия Миграция  Россия Таджикистан Общество

У каждого трудового мигранта в России – своя история и свой опыт. У кого-то сугубо он негативный, как у героини одного из предыдущих рассказов рубрики «Голоса миграции», другие же, напротив, считают, что у них все сложилось удачно, и им повезло. София относит себя ко второй категории. Приехав в Москву из горного таджикского села, женщина не потерялась в суете большого города благодаря тому, что попала на работу в сердобольную московскую семью, принявшую ее, как родного человека.

Суд упразднил крупнейшее независимое профсоюзное объединение Казахстана

Суд упразднил крупнейшее независимое профсоюзное объединение Казахстана

12.01.2017 18:30 msk Политика Казахстан Права человека Законы Суд

В Казахстане ликвидирована Конфедерация независимых профсоюзов страны - единственная официально зарегистрированная независимая профсоюзная ассоциация. В отношении её председателя возбуждено уголовное дело. Всё это происходит на фоне протестов работников нефтесервисных предприятий на западе страны и судов по ликвидации оставшихся независимых отраслевых профсоюзов.

Узбекские и китайские археологи совместно раскопали древнюю столицу Ферганы

Узбекские и китайские археологи совместно раскопали древнюю столицу Ферганы

12.01.2017 00:03 msk Китай История Наука Россия Интервью Узбекистан Культура и искусство 

«Археологи Китая и Узбекистана переписали историю древнего города». Информационное сообщение под таким заголовком появилось на ленте информационного агентства «Синьхуа». В нем со ссылкой на форум по археологии Академии общественных наук Китая говорится, что группа археологов из Китая и Узбекистана сделала значимое открытие при раскопках развалин древнего города Мингтепа, расположенного на юго-востоке Ферганской долины. Доказана древность этого городища, которое, вероятнее всего, является развалинами горда Эрши - столицы древнего государства Давань.

Что в имени тебе моем? Как киргизы нарекают своих детей

Что в имени тебе моем? Как киргизы нарекают своих детей

11.01.2017 20:55 msk Имена Кыргызстан Общество Культура и искусство 

По имени человека можно узнать половину о его жизни, говорят в Киргизии. Это действительно так. Считается, что имя для киргиза имеет сакральное значение и влияет на его судьбу. В народе бытует мнение, что имя может уберечь человека от злых духов или даже помочь родить наследника. «Фергана» разбиралась, какое влияние на киргизские имена оказали народные поверья, советская эпоха и годы независимости.

Тут не летают самолеты и не ходят поезда. Долгая дорога на Крышу мира

Тут не летают самолеты и не ходят поезда. Долгая дорога на Крышу мира

11.01.2017 16:06 msk Политика Экономика Таджикистан Общество Туризм

Зимой в Хорог – центр Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана – можно попасть только на машине. Метеоусловия и сложный горный рельеф не позволяют самолетам летать по маршруту Душанбе-Хорог в холодное время года. Путешествие на автомашине из Душанбе в Хорог – долгое и во многих смыслах экстремальное. А зимой вдвойне. Корреспондент «Ферганы» все же проехала этот путь и описала свои впечатления.

Шухрат Иргашев: «В юности я был чересчур пижонистым»

Шухрат Иргашев: «В юности я был чересчур пижонистым»

11.01.2017 00:24 msk Центральная азия Имена История Россия Узбекистан Общество Культура и искусство 

На визитке известного узбекского актёра Шухрата Иргашева указаны три контакта: «тел. Ташкент», «тел. Москва», «тел. Бельгия». Ровесник Победы, свидетель Большой Истории, за минувшие полвека он сыграл, кажется, во всех значительных проектах киностудии «Узбекфильм». О том, где сыграл свои первые, а с кем – значимые роли, для чего научился курить и ездить верхом, чем пришлось заниматься после развала СССР и как живёт сейчас – актёр рассказал в беседе с Санджаром Янышевым.

Голоса миграции. Поздний разум

Голоса миграции. Поздний разум

10.01.2017 23:22 msk Центральная азия Политика Миграция  Россия Законы Общество Свобода слова

В жизни всегда есть место благим делам и милосердию – не за каждую услугу нужно ждать вознаграждения. Так считает трудовой мигрант из киргизского Оша Имрон Исмаил, ставший уже нашим постоянным автором. Сегодня мы представляем читателям еще один очерк Имрона, в котором он рассказывает о том, как миграция изменила жизненные установки его приятеля Хатама. «Спасибо в карман не положишь», - еще недавно утверждал Хатам. Но, ощутив чувство радости от бескорыстной помощи, теперь он думает иначе.

Тысяча обрадованных сердец: «Пункт милосердия» помогает выживать жителям Худжанда

Тысяча обрадованных сердец: «Пункт милосердия» помогает выживать жителям Худжанда

10.01.2017 11:54 msk Политика Экономика Таджикистан Общество

Вот уже восемь месяцев в Согдийской области Таджикистана действует благотворительная организация «Нуктаи хайру эхсон» («Пункт милосердия»). Её основал местный житель Нугмон Хасанов, пожелавший заняться приёмом одежды, обуви, хозяйственных и бытовых товаров и бесплатным их распределением среди нуждающихся. С апреля 2016 года Хасанов смог помочь почти тысяче человек.

Узбекистан: Пытки день за днём

Узбекистан: Пытки день за днём

10.01.2017 00:12 msk Права человека Законы Узбекистан Суд

Сообщения о жестоких судебных приговорах, о пытках и истязаниях в колониях Узбекистана, о безосновательном продлении сроков заключения поступают в нашу редакцию почти ежедневно. Подобная ситуация длится годами, а все заявления правозащитников и запросы к чиновникам остаются без ответа. Сегодня «Фергана» открывает новую рубрику: «Пытки день за днём», в которой по возможности будут собраны все имеющиеся свидетельства очевидцев о нарушениях прав человека в судебной и пенитенциарной системе Узбекистана.

Казахстан: Трагедия в Шахане обнажила проблемы малых городов

Казахстан: Трагедия в Шахане обнажила проблемы малых городов

09.01.2017 00:01 msk Экономика Казахстан Права человека Интервью Законы

Чрезвычайное происшествие в шахтёрском посёлке Шахан Карагандинской области Казахстана заставило вновь вспомнить о незавидной судьбе небольших населённых пунктов страны. Что делать с более чем двумя десятками заброшенных маленьких городков, одни жители которых уезжают навсегда, а оставшиеся погибают от разрушающейся инфраструктуры?

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан: Главные события года

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан: Главные события года

30.12.2016 17:17 msk Центральная азия Политика Экономика Казахстан Кыргызстан Права человека Таджикистан Туркмения Узбекистан Общество Свобода слова

Информагентство «Фергана» поздравляет вас, дорогие читатели, с наступающим 2017 годом. Спасибо, что вы с нами. Пусть новый год станет для вас счастливым и принесёт много хороших новостей. Прощаясь с 2016-м, вспомним самые значимые события, произошедшие в странах Центральной Азии в эти непростые двенадцать месяцев.

Голоса миграции. «В России человек человеку - бревно»

Голоса миграции. «В России человек человеку - бревно»

30.12.2016 14:00 msk Границы Миграция  Права человека Россия Таджикистан Общество

Кому-то эта история покажется нарочито негативной, слишком грустной, картиной полной безысходности. Не всё же так плохо в России? Не все же такие бесчувственные, как герои этого рассказа? Но, как говорится, из песни слов не выкинешь. Рассказ девушки из Таджикистана, приехавшей на заработки в Москву, - это не вымысел, а реальность, с которой ей пришлось столкнуться.

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